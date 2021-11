Volkswagen T-Roc 2022: tre allestimenti per l’Italia da 26.600 Euro

Il nuovo MY2022 della T-Roc è già ordinabile negli allestimenti Life, Style e R-Line: le consegne sono previste a partire dal prossimo marzo

A brevissima distanza dalla presentazione ufficiale, il marchio Volkswagen ha già annunciato il listino prezzi completo per il restyling della T-Roc 2022: il crossover tedesco ha ottenuto diversi aggiornamenti importanti rispetto alla passata generazione e può essere ordinato già dal mese di dicembre, con consegne previste in primavera a partire da marzo. La sua offerta sarà declinata su quattro motorizzazioni e tre allestimenti, dal “base” Life al più sportivo R-Line passando per l’intermedio Style.

La T-Roc 2022 “entry-level” in versione Life attaccherà il mercato con una dotazione di serie che prevede i cerchi in lega da 16”, la strumentazione digitale da 8” assieme allo schermo dell’infotainment con la stessa diagonale, il volante multifunzione rivestito in pelle, i gruppi ottici a LED e, tra gli ADAS, il Front Assist con frenata d’emergenza e funzione City in abbinamento al Park Assist.

Salendo di un gradino troviamo la versione Style (+2.500 Euro), che aggiunge i cerchi in lega da 17 pollici, i gruppi ottici IQ LED Performance e fendinebbia con funzione Cornering, il climatizzatore automatico bizona Climatronic, il Digital Cockpit Pro con display da 10,25”, l’Ambient Lighting per l’abitacolo a LED, i mancorrenti cromati e i sedili con rivestimento ArtVelours e supporto lombare.

Al top della gamma, infine, spicca la T-Roc in versione R-Line (+2.700 Euro), che ripropone sostanzialmente la già completa dotazione della Style distinguendosi, però, per un’estetica più sportiva e accattivante: in questo allestimento vengono proposti numerosi dettagli della carrozzeria in colore nero, assieme ai cerchi in lega da 17”, ai vetri posteriori privacy, al volante sportivo, alla pedaliera in acciaio spazzolato e ai sedili regolabili elettricamente Comfort Sport con tessuto R-Line.

La nuova Volkswagen T-Roc 2022 sarà proposta al pubblico con un prezzo in partenza da 26.600 Euro, eventualmente finanziabile attraverso la formula Progetto Valore Volkswagen su 36 mesi con rate da 229 Euro e anticipo di 6.500 Euro. Per tutti i dettagli dell’offerta, fate riferimento allo schemino riassuntivo qua sotto:

VOLKSWAGEN T-ROC 2022

1.0 TSI 110 CV

Life – 26.600 Euro

Style – 29.100 Euro

R-Line – 29.300 Euro

1.5 TSI 150 CV

Life – 29.100 Euro

Life DSG – 31.100 Euro

Style – 31.600 Euro

Style DSG – 33.600 Euro

R-Line – 31.800 Euro

R-Line DSG – 33.800 Euro

2.0 TDI 115 CV

Life – 30.600 Euro

Style – 33.100 Euro

R-Line – 33.300 Euro

2.0 TDI 150 CV