Volkswagen T-Roc: la seconda generazione debutterà nel 2026

La prossima generazione del Volkswagen T-Roc sarà l’ultima auto 100% a combustione interna sviluppata dalla casa automobilistica tedesca, prima di diventare un brand full electric a partire dal 2033.

Nelle scorse ore, il brand ha confermato che la seconda generazione del crossover arriverà nel 2026 e condividerà la gamma di motori endotermici con la nuova Passat, il nuovo Tiguan e il nuovo restyling della Golf. La Passat dovrebbe essere lanciata nel 2025 mentre il Tiguan e la Golf 8.5 nel 2024.

Al momento non è previsto alcun ID. Roc 100% elettrico

In contemporanea, VW ha negato lo sviluppo di un nuovo crossover elettrico basato sul T-Roc. Quest’indiscrezione era emersa dopo che il costruttore aveva depositato il nome ID Roc presso le autorità tedesche.

“Il passaggio al marchio ID Roc è a prova di futuro. Non abbiamo piani immediati per una T-Roc elettrica, ma vediamo un modello come questo in futuro. L’attuale T-Roc con motore a combustione interna è uno dei nostri modelli più venduti, quindi non abbandoneremo questo segmento”, ha affermato il portavoce.

Alla base ci sarà la piattaforma MQB

Ad ogni modo, la stessa fonte ha confermato che sono stati già stabiliti dei piani ben precisi per il successore dell’attuale Volkswagen T-Roc, introdotto nel 2017. La nuova generazione sarà basata sulla piattaforma MQB, attualmente utilizzata da altri SUV del Gruppo Volkswagen come Audi Q2, Skoda Kodiaq e Volkswagen Taigo e T-Cross.

In questo momento, il modello compatto viene offerto con motori a benzina a tre cilindri da 1 litro e a quattro cilindri turbo da 1.5 e 2 litri, ma niente varianti mild hybrid e/o plug-in hybrid. Una versione ibrida leggera potrebbe arrivare con la seconda generazione nel 2026.

Queste sono al momento le uniche informazioni che conosciamo, ma sicuramente ne emergeranno di altre con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale.