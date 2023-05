Volkswagen Touareg 2024: caratteristiche della nuova versione restyling

Volkswagen ha confermato nelle scorse ore che domani presenterà ufficialmente il nuovo restyling del Volkswagen Touareg. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica tedesca, si tratterà di un aggiornamento tecnico ed estetico completo.

Infatti, il nuovo Touareg avrà i nuovi fari IQ.Light HD Matrix, collegati da una sottile striscia luminosa. Ogni faro dispone di 19.200 micro LED e saranno in grado di proiettare un fascio luminoso altamente performante. Questi saranno abbinati a un nuovo paraurti anteriore con una presa d’aria inferiore più grande. Anche la griglia del Touareg 2024 è stata rivista.

Per quanto riguarda la parte posteriore, porterà con sé numerose modifiche. Una di queste sarà il logo Volkswagen illuminato, rendendo il Volkswagen Touareg 2024 il primo veicolo in Europa ad averlo.

Passando all’abitacolo, gran parte delle caratteristiche saranno prese dall’attuale modello, anche se sarà migliorato il controllo vocale e ovviamente ci sarà il supporto wireless per Android Auto ed Apple CarPlay.

Il marchio tedesco ha poi confermato che il nuovo restyling del crossover avrà un nuovo sensore di carico sul tetto in grado di rilevare i box da tetto e regolare di conseguenza la risposta del sistema di controllo elettronico della stabilità.

VW ha migliorato anche le sospensioni pneumatiche opzionali attraverso una nuova configurazione per ottenere una larghezza ancora maggiore così da raggiungere il massimo comfort e delle prestazioni ottimali.

In questo momento conosciamo pochissime informazioni sulle motorizzazioni, ma l’azienda ha precedentemente affermato che il Volkswagen Touareg R eHybrid continuerà ad essere proposto. Questo viene fornito attualmente con un gruppo propulsore ibrido costituito da un V6 da 3 litri, un powertrain elettrico, un cambio automatico a 8 marce e una batteria da 17,9 kWh.

La potenza complessiva è pari a 462 CV mentre l’autonomia in modalità 100% elettrica arriva fino a 47 km con una singola ricarica.

⏰ It is about time to continue a one-of-a-kind success story…

➡️ The new #VWTouareg – May 24th, 2023 pic.twitter.com/aikMLd3sI4

— Volkswagen News (@volkswagen) May 22, 2023