Volkswagen Touareg 2024 restyling: motori, allestimenti, prezzi

Volkswagen ha introdotto ufficialmente il nuovo restyling del Volkswagen Touareg con una gamma di motori composta solo da V6 da 3 litri e varie novità sia all'esterno che nell'abitacolo.

Volkswagen ha svelato il restyling di metà ciclo del Volkswagen Touareg. Il nuovo modello è stato sviluppato con l’intento di mantenere il SUV competitivo sul mercato, rispondendo con forza alla sfida imposta da avversari come BMW X5 e Mercedes GLE.

Nel Touareg 2024, l’aspetto estetico si rinnova, mettendo in mostra un frontale completamente rivisto, un paraurti inedito e una griglia aggiornata. Ma ciò che veramente risalta sono i fari IQ.Light HD LED a matrice opzionali.

Questi utilizzano oltre 38.000 LED per proiettare la luce direttamente sulla corsia di guida, garantendo un’illuminazione precisa e superiore a qualsiasi tecnologia precedente. E non finisce qui: il Touareg è il primo modello dell’azienda a vantare tale caratteristica.

Il design e l’abitacolo

Il design posteriore non è stato trascurato, con un’ampia barra luminosa a LED e il badge VW che risplende di un elegante rosso. Il Volkswagen Touareg 2024 ha portato il concetto di sicurezza ad un nuovo livello con l’aggiunta di un sensore di carico sul tetto. Questo attiva anticipatamente il sistema ESC, migliorando la stabilità di guida quando necessario.

Anche il comfort di guida ha ricevuto attenzione, con nuove sospensioni che possono essere dotate di compensazione attiva del rollio e di quattro ruote sterzanti. Pure le sospensioni pneumatiche opzionali sono state migliorate per garantire un’esperienza di guida più confortevole e agile.

L’abitacolo del nuovo Touareg ospita una versione aggiornata dell’Innovision Cockpit, che unisce il quadro strumenti digitale al sistema di infotainment Discover Pro Max. I miglioramenti non si fermano qui: il sistema di controllo vocale e altre funzionalità, come le porte di ricarica USB Type-C da 45W, il Travel Assist, il Trailer Assist, il Park Assist Plus con controllo remoto e il Night Assist, sono stati tutti migliorati per proporre un’esperienza di guida e una connettività di livello superiore.

I motori

Sotto il cofano, il nuovo Volkswagen Touareg propone una gamma di motori V6 da 3 litri. Le opzioni includono un’unità a benzina da 340 CV e due varianti turbodiesel. Ancora più eccitanti sono le due versioni ibride plug-in a benzina.

Al vertice della gamma, il Volkswagen Touareg R eHybrid 2024 combina un V6 da 3 litri con un motore elettrico, sfoggiando una potenza complessiva di 462 CV e una velocità da 0 a 100 km/h in appena 5,1 secondi. Esiste anche una versione meno potente da 391 CV, entrambe dotate di una batteria da 14,1 kWh.

Il Touareg R eHybrid non è solo potente, ma anche distintivo. Tra le caratteristiche uniche troviamo nuove pinze freno blu, interni blu, cerchi in lega Braga da 20”, sedili in pelle di alta qualità, tetto apribile panoramico e climatizzatore automatico a quattro zone.

Si parte da 69.200 euro

In Germania, il Volkswagen Touareg 2024 partirà da 69.200 euro nella versione standard, raggiungendo i 93.870 euro per la versione di punta, la R eHybrid. Che siate in cerca di potenza, comfort o un’esperienza di guida unica, il Touareg restyling ha sicuramente molto da offrire.