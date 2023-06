Nuovo Volkswagen Touareg: al via gli ordini in Italia da 83.500 euro

Da poche ore è ordinabile in Italia il nuovo Volkswagen Touareg negli allestimenti Elegance ed R-Line e con solo motori V6 da 3 litri. Il listino parte da 83.500 euro per la versione Elegance V6 TDI 3.0 da 231 CV.

Volkswagen ha aperto ufficialmente gli ordini in Italia del nuovo Volkswagen Touareg, con prezzi di listino a partire da 83.500 euro per la versione Elegance con motore V6 TDI da 3 litri. Il rinnovato SUV top di gamma è il primo modello della casa automobilistica tedesca ad avere i nuovi fari a LED HD Matrix IQ.Light con 19.216 micro LED per ciascuno lato.

In aggiunta, sono stati aggiornati gli interni con l’implementazione del nuovo Innovision Cockpit. VW ha reso il Touareg ancora più versatile, con una rielaborazione estetica apportata al frontale e al posteriore.

Altre due novità riguardano i gruppi ottici posteriori a LED con forma di listello luminoso e il logo del brand illuminato di rosso. Il nuovo Touareg è dotato di un inedito sensore di carico sul tetto che permette di accrescere l’agilità ed è collegato in rete con l’elettronica del telaio. Se sul tetto viene montato un box portabagagli, il sensore lo rileva e trasmette l’informazione ai sistemi di assistenza, che possono intervenire con maggiore anticipo per aumentare la stabilità di marcia.

Il nuovo Innovation Cockpit di serie prevede un quadro strumenti digitale con display da 12 pollici e il sistema di infotainment Discover Pro Max con schermo touch da 15 pollici.

Sotto il cofano ci sono soltanto motori V6 da 3 litri

In Italia, il Volkswagen Touareg 2024 è disponibile con motori V6 da 3 litri in quattro versioni: due turbodiesel da 231 e 286 CV e due gruppi propulsori ibridi plug-in a benzina con powertrain elettrico. Tutti i motori sono abbinati a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale permanente 4Motion. Il nuovo Volkswagen Touareg eHybrid produce 381 CV mentre il Touareg R eHybrid arriva fino a 462CV.

La gamma italiana del nuovo SUV prevede due allestimenti: Elegance ed R-Line. Il primo è disponibile con i motori TDI da 231 CV e TSI eHybrid da 381 CV mentre il secondo con le unità TDI da 231 e 286CV. Come anticipato ad inizio articolo, i prezzi di listino partono da 83.500 euro per il nuovo Touareg Elegance V6 TDI 3.0 da 231CV.

La dotazione di serie degli allestimenti Elegance ed R-Line

L’equipaggiamento di serie proposto dagli allestimenti Elegance ed R-Line include cerchi in lega dal design specifico, paraurti dal design specifico, Innovision Cockpit, copertura vano bagagli elettrica, apertura elettrica del portellone posteriore, calandra con design specifico, telecamera multifunzione, volante multifunzione rivestito in pelle, AirCare Climatronic a quattro zone, fari a LED HD Matrix IQ.Light, gruppi ottici posteriori a LED IQ.Light con funzione animata di frenata e lampeggio e logo VW illuminato, sistema di infotainment Discover Pro Max, sistema di avviamento senza chiave Keyless Go, sedili anteriori riscaldabili, luci soffuse a 30 colori impostabili in tre zone, elementi decorativi dell’abitacolo con design specifico, sedili rivestiti in pelle a regolazione elettrica e proiezione del logo VW tramite le calotte degli specchietti retrovisori esterni.

Non mancano numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui regolatore automatico della distanza, assistente alla frenata di emergenza, assistente di parcheggio, retrocamera, assistente di mantenimento della corsia e riconoscimento della segnaletica stradale.

L’arrivo del nuovo Volkswagen Touareg presso le concessionarie ufficiali italiane della casa automobilistica tedesca è previsto per il prossimo autunno.