Volkswagen ID.7: ecco la nuova berlina elettrica con 700 km di autonomia

La nuova Volkswagen ID.7 è uno dei 10 nuovi veicoli elettrici che la casa automobilistica tedesca lancerà entro il 2026. In Europa arriverà entro la fine di quest'anno

Dopo tanta attesa, finalmente Volkswagen ha presentato la sua prima vettura 100% elettrica globale per il segmento medio-alto con il nome di Volkswagen ID.7. La combinazione di autonomia fino a 700 km con una singola ricarica nel ciclo WLTP, powertrain ad alte prestazioni, interni spaziosi e tecnologie premium rendono la nuova ID.7 una comoda limousine per effettuare viaggi a lunga distanza e inoltre apre un nuovo segmento per la gamma ID.

Lunga quasi 5 metri, l’EV propone un concetto operativo ottimizzato incentrato sul cliente e un design di alta qualità. Il lancio in Europa è previsto quest’anno, così come in Cina, mentre in Nord America arriverà nel 2024.

Sotto il cofano c’è un nuovo motore elettrico da 286 CV

La Volkswagen ID.7 è il primo modello con piattaforma MEB ad avere una generazione di motori completamente nuova e altamente efficiente. Con 286 CV di potenza, è il motore elettrico più potente e con la coppia più elevata disponibile finora nella serie ID. Inoltre, questo propulsore viene utilizzato indipendentemente dalla dimensione della batteria scelta.

Conosciuto con il nome di APP550, la nuova unità è stata sviluppata a Kessel (Germania) assieme a Volkswagen Group Components e viene prodotta in uno stabilimento locale. A seconda delle dimensioni della batteria scelta, è prevista un’autonomia massima di 700 km e una capacità di ricarica fino a circa 200 kW.

Il design

A livello estetico, la nuova berlina a zero emissioni presenta un tetto elegantemente inclinato verso la parte posteriore in stile coupé, che contribuisce a raggiungere un eccellente coefficiente di resistenza aerodinamica di circa 0.23, in base all’equipaggiamento scelto.

Il passo lungo e gli sbalzi corti creano molto spazio all’interno della vettura per tutti gli occupanti. L’abitacolo è costituito da un ampio display touch da 15 pollici per il sistema di infotainment, un display head-up in realtà aumentata, un nuovo climatizzatore integrato e con pulsanti preferiti liberamente assegnabili e un cursore touch retroilluminato.

Non è finita qui poiché la Volkswagen ID.7 presenta nuovi sedili con funzione massaggio e un tetto apribile panoramico oscurabile elettronicamente. Quest’ultimo può essere commutato tra impostazioni opache e trasparenti attraverso un controllo touch. Inoltre, può essere azionato tramite comandi vocali naturali utilizzando il nuovo assistente vocale IDA, così come molte altre funzioni presenti a bordo dell’EV.

I sedili anteriori opzionali sono una novità in quanto presentano il sistema Climatronic con raffreddamento o riscaldamento, oltre a una funzione di asciugatura. C’è anche la funzione massaggio con certificazione AGR.

Alcuni degli optional disponibili

Come optional, la nuova ID.7 propone impianto audio Harman Kardon da 700W con 14 altoparlanti e subwoofer nel bagagliaio e il Travel Assist con swarm data. Quest’ultima feature è stata sviluppata assieme a Cariad (la divisione software del Gruppo Volkswagen) e supporta il cambio di corsia assistito su autostrada a velocità superiori a 90 km/h. In aggiunta, è disponibile una funzione che permette alla Volkswagen elettrica di eseguire autonomamente delle manovre assistite in diversi modi.

La nuova Volkswagen ID.7 è uno dei 10 nuovi modelli elettrici che saranno lanciati da VW entro il 2026. Sarà prodotta nello stabilimento di Emden (Germania) per i mercati europeo e nordamericano mentre la versione destinata al mercato cinese sarà costruita localmente.