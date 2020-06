Ford Transit: ecco le nuove versioni Trail e Active

Tutti i modelli Ford Transit Trail e Transit Custom Trail sono alimentati dal motore diesel 2.0 EcoBlue con potenze da 130 CV, 170 CV e 185 CV. La tecnologia Mild-Hybrid recupera l’energia durante la decelerazione, la immagazzina in un pacco batteria da 48 volt e la riutilizza per aumentare l’efficienza nell’utilizzo del carburante

Ford ha presentato le due nuove versioni – Trail e Active – della gamma Transit, progettata per adattarsi al meglio agli ambienti di lavoro più ostili, grazie agli aggiornamenti eseguiti sulla trazione e a un nuovo differenziale meccanico a slittamento limitato (mLSD) e all’Intelligent All-Wheel Drive sul Transit. Inoltre, le nuove caratterizzazioni del design garantiscono a Transit Trail e Transit Custom Trail comfort e capacità di carico in ogni condizione lavorativa, senza comprometterne la funzionalità.

Ford: una mano in più per chi lavora

Ford si conferma brand di riferimento nel settore dei vicoli commerciali grazie alle significative novità introdotte sulla gamma Transit. I nuovi Transit Trail e Transit Custom Trail offrono un look deciso e la nota affidabilità per gli utenti il cui lavoro porta ad affrontare terreni e percorsi impervi, lontano dalle strade normali. Le versioni Trail presentano un rivestimento in colore nero che avvolge il paraurti e i pannelli laterali inferiori, anteriori e posteriori. Il badge Ford sovradimensionato, nella griglia nera opaca, offre una presenza decisa che incarna lo spirito avventuriero, in abbinamento agli esclusivi cerchi in lega da 16’’ e ai loghi Trail sulle porte anteriori. Il Transit Custom Trail può anche essere ulteriormente personalizzato con barre al tetto e minigonne.

Tutti i modelli Transit Trail e Transit Custom Trail sono alimentati dal motore diesel 2.0 EcoBlue con potenze da 130 CV, 170 CV e 185 CV. La tecnologia Mild-Hybrid recupera l’energia durante la decelerazione, la immagazzina in un pacco batteria da 48 volt e la riutilizza per aumentare l’efficienza nell’utilizzo del carburante. La disponibilità di più trasmissioni offre sempre la massima aderenza anche nelle condizioni più difficili. I modelli Transit Trail e Transit Custom Trail a trazione anteriore sono dotati di serie del mLSD, mentre il Transit Trail è disponibile con l’Intelligent All-Wheel Drive garantendo una guida sicura anche su terreni impervi e nelle condizioni climatiche più avverse.

Sviluppato in collaborazione con gli specialisti di Quaife, il differenziale a slittamento limitato (mLSD) trasferisce automaticamente la coppia del motore in condizioni di scarsa aderenza alla ruota con la massima trazione, consentendo al Transit Trail e al Transit Custom Trail di affrontare comodamente anche le strade non asfaltate, i sentieri di ghiaia e le superfici accidentate o irregolari. Anche il sistema di controllo elettronico della stabilità del veicolo è stato ricalibrato per armonizzarsi con il differenziale (mLSD). La stessa tecnologia è stata precedentemente utilizzata per migliorare le caratteristiche di trazione e maneggevolezza dei modelli Ford Performance tra cui Fiesta ST e Focus ST e non ha alcun impatto sulle emissioni di CO2 o sull’efficienza nei consumi. Transit Trail è disponibile anche con Intelligent All-Wheel Drive per una trazione ottimizzata anche in off-road. La tecnologia migliora la configurazione della trazione posteriore inviando fino al 50% della coppia del motore all’assale anteriore, in base all’aderenza disponibile, in risposta al cambiamento delle superfici stradali e degli input del conducente.

Inoltre, l’Intelligent All-Wheel Drive di Transit Trail è supportata da ulteriori modalità di guida selezionabili: Slippery e Mud/Rut, progettate per migliorare le prestazioni e la sicurezza del conducente in una varietà di scenari di guida e facilmente selezionabili utilizzando il controller dei Drive Modes sul cruscotto. L’Intelligent All-Wheel Drive offre anche la modalità AWD Lock per dividere la coppia 50:50 tra gli assi anteriore e posteriore, per le superfici a bassa aderenza. Il sistema non compromette il volume di carico o le dimensioni del Transit Trail, rispetto agli equivalenti con trazione posteriore.

I modelli Trail aggiungono interni dai dettagli esclusivi, come i sedili in pelle, di serie, che offrono raffinatezza, durata e sono facilmente lavabili. Il climatizzatore assicura un ambiente confortevole qualunque sia il clima all’esterno e il parabrezza riscaldato Quickclear consente una facile partenza anche in condizioni di gelo. Gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili e l’illuminazione automatica sono di serie. Transit Custom Trail è disponibile in una vasta gamma di modelli con massa complessiva da 3.000 kg a 3.400 kg, inclusi van, doppia cabina e kombi, a passo corto o lungo.