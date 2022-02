Abarth lancia la sfida nel simracing con la Scorpion Hotlap Challenge

La prima fase di questa sfida virtuale sarà una caccia al miglior tempo sul giro sul simulatore Assetto Corsa

Il marchio Abarth espande il proprio progetto di aumentare la sua rilevanza nel mondo dell’online e, dopo aver pubblicizzato la nuova F595 Speciale acquistabile esclusivamente sul suo sito e-commerce, ora è giunto il momento di provare la strada del simracing. La Casa dello Scorpione, infatti, ha recentemente lanciato l’iniziativa “Scorpion Hotlap” nell’ottica della sua campagna #WTFun, che porterà in pista non solo alcuni famosi creator italiani ma, successivamente, anche tutti gli appassionati che vorranno mettersi in gioco al simulatore.

La Scorpion Hotlap Challenge di Abarth, infatti, prevede come prima fase una modalità Time Attack su due circuiti in Assetto Corsa, che verrà mostrata in diretta Twitch da tre creatori di contenuti multimediali – nell’ordine QuelTaleAle, NU89 e Naska. Le loro performance saranno commentate da Emilio Cozzi e da Carolina Tedeschi e, dagli ultimi risultati ottenuti, la prima diretta live ha già riscontrato un ottimo interesse da parte del pubblico con oltre 30.000 utenti connessi.

A seguire è prevista una seconda fase, nella quale potranno mostrare il loro valore anche tutti gli appassionati della community Abarth: qualsiasi pilota virtuale potrà partecipare alla Scorpion Hotlap Challenge, sfidando i gamer sui circuiti più famosi d’Europa al volante delle vetture del marchio torinese. L’intero evento potrà anche essere seguito sul canale Instagram ufficiale di Abarth.