Alfa Romeo Giulietta QV: il concept by LP Design

Dopo i render sulla Giulia Sport Tourer GATC e sulla Giulia di Romeo Ferraris per l'ETCR, LP Design torna all'attacco con un progetto destinato alla Giulietta, che riprende da vicino le linee della Tonale

Una Giulietta tre porte dall’assetto ribassato e dalle linee sportive e aggressive: questo l’ultimo progetto pubblicato su Facebook dal designer LP Design, già famoso ultimamente per i render della Giulia Sport Tourer GATC e della Giulia ideata da Romeo Ferraris al fine di partecipare all’ETCR. Chiamata Giulietta QV, si tratta di una rappresentazione che ha interessato ogni aspetto della piccola berlina segmento C marchiata Alfa Romeo e che porta in scena anche alcuni dettagli direttamente ripresi dalla Tonale, prossimo SUV della Casa del Biscione.

Scendendo nei dettagli, il render della Giulietta QV by LP Design vanta una carrozzeria ribassata ed allargata, con passaruota più pronunciati e minigonne laterali con tanto di prese d’aria. Non mancano pneumatici slick da usare in circuito e cerchi in lega multi-razze: il pezzo forte, tuttavia, è al posteriore, con gruppi ottici sottili sviluppati orizzontalmente che terminano al centro dove spicca il logo del marchio italiano, proprio come sulla Tonale.

Dalle immagini rilasciate, inoltre, si può notare lo spoiler posizionato sul lunotto e un inedito diffusore che racchiude i due terminali di scarico. All’anteriore, infine, si può notare il cofano allungato e striato e una calandra molto ben sviluppata, con tanto di appendici aerodinamiche e quattro prese d’aria inferiori. La Giulietta in questione, ovviamente, è un modello Quadrifoglio, il top di gamma Alfa Romeo: con queste premesse LP Design riuscirà a convincere la Casa del Biscione ad iniziare la produzione in serie?