Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 in vendita l’esemplare unico

La Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001, una 4C realizzata in esemplare unico, finisce all'asta. Appuntamento a Villa Erba il 25 maggio 2019

L’Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 presentata l’anno scorso e nata dalla collaborazione tra Up Design e Adler Group, non sarà un veicolo ufficiale ma di certo ha lasciato stupefatti molti appassionatir di motori. Il suo look grintoso e originale l’ha resa protagonista di molti eventi automobilistici tra il 2018 e 2019 (a marzo di quest’anno era presente al Salone di Ginevra).

La Mole Costruzione Artigianale 001 è in buona sostanza un’Alfa Romeo 4C ricarrozzata, dal look che ricorda molto quello delle più estreme concept cars. E’ di qualche giorno fa l’annuncio che l’auto verrà messa all’asta il giorno 25 maggio 2019 a Villa Erba. L’asta sarà curata da RM Sotheby’s.

Attualmente la 4C Mole ha percorso circa 40.000 km; oltre ai pannelli, sono stati sostituiti anche i gruppi ottici anteriori e posteriori, per un design complessivo tanto intrigante quanto esclusivo. L’esclusività si trova anche negli interni, ridefiniti con materiali di colore giallo e nero con accenti in fibra di carbonio e alluminio. Il motore rimane invece invariato ed è il 1.8 litri 4 cilindri da 237 CV e 349 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,1 secondi.