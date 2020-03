Nuova Alfa Romeo 4C affidata al designer di Toyota

Yung Presciutti, exterior Designer di ED2 che lavora per il reparto Design Development di Toyota Europe, ha firmato il concept di una nuova versione dell'Alfa Romeo 4C caratterizzata da un assetto ribassato e linee estremamente sportive

L’Alfa Romeo 4C, fin dal momento della sua uscita, ha conquistato tutti per quel mix praticamente perfetto di eleganza e sportività, design e carattere non semplice da trovare. E così, dopo l’annuncio dello stop della sua produzione è aumentato rapidamente il partito dei nostalgici. Per tutti loro arrivano i disegni di Yung Presciutti che fanno sperare (per ora solo sperare) al ritorno di questa sportiva della Casa del Biscione.

Alfa Romeo 4C: le caratteristiche del concept firmato da Yung Presciutti

Con una linea di continuità quasi impossibile da prevedere, l’uscita di scena dell’Alfa Romeo 4C è coincisa con l’uscita di una versione futuribile. L’ultimo esempio porta la firma del designer Yung Presciutti – exterior Designer di ED2 che lavora per il reparto Design Development di Toyota Europe – che ha trovato come primo organi di diffusione le pagine di Behance. A un primo colpo d’occhio, si notta come questa Alfa Romeo 4C concept sua caratterizzata da un assetto ribassato e misure generose soprattutto in larghezza grazie ai bei parafanghi allargati cotto cui vediamo delle poderose ruote con cerchi multi-razza con una linea molto particolare che strizza l’occhio alla funzionalità.

Il design è reso estremo dalla presenza di ampie prese d’aria e numerose appendici aerodinamiche. La griglia anteriore rappresenta un contatto con la trazione Alfa, mentre l’impianto fari a LED, sia all’anteriore che al posteriore, è un inno alla tecnologia. Semplicemente bellissimo il diffusore coi due terminali di scarico collocati al centro.