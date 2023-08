Garavini Perenne: in arrivo una versione esclusiva dell’Alfa Romeo 4C Spider

Garavini Perenne è il nome di una versione moderna dell'iconica Alfa Romeo 4C Spider. Attualmente è in fase di sviluppo dagli studenti dello IAAD di Torino.

La celebrazione del 10° anniversario dell’Alfa Romeo 4C prende una svolta intrigante con l’annuncio di una nuova edizione speciale: la Garavini Perenne. Nonostante la 4C sia stata ritirata dal mercato nel 2020, la sua leggenda continua a vivere, e non solo grazie al Biscione.

Il carrozziere torinese Garavini, con una lunga storia nel settore automobilistico, ha annunciato la realizzazione di una versione esclusiva di questa vettura. Il nuovo modello è attualmente in fase di sviluppo dagli studenti dello IAAD (Istituto d’Arte Applicata e Design) di Torino.

Il loro progetto nasce nell’ambito del Master in Transportation Design, dove sono stati incaricati di reinterpretare e ridefinire questa iconica auto.

Ci sono diverse novità interessanti a livello estetico

Basandosi sulle immagini già rilasciate, possiamo vedere che si tratterà di una versione moderna dell’Alfa Romeo 4C Spider. La vettura presenta angoli e linee più marcati rispetto alla versione originale.

Particolare attenzione è stata posta al design frontale, dove troviamo dei piccoli fari quadrati posizionati lungo la parte superiore delle alette mentre una griglia rettangolare domina al centro. Spostando il nostro sguardo al posteriore, notiamo un’imponente striscia luminosa che attraversa tutta la larghezza dell’auto, incurvandosi leggermente sui bordi.

Dovrebbe avere lo stesso quattro cilindri della vettura originale

Riguardo la meccanica, non sono state fornite informazioni specifiche, il che suggerisce che potrebbe rimanere invariata rispetto all’originale. Come promemoria, la 4C Spider viene fornita con un motore a quattro cilindri da 1.75 litri capace di erogare 240 CV di potenza, posizionato centralmente dietro e collegato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. La costruzione, prevalentemente in carbonio, ha permesso alla vettura di pesare appena 940 kg.

È interessante notare che la presentazione della nuova Garavini Perenne coinciderà con il 115° anniversario del brand torinese. L’ispirazione per il design della Perenne trae origine dalla storica Alfa Romeo 6C 1750, che Garavini aveva già personalizzato negli anni ‘30. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori informazioni su questo interessante progetto che fonde passato e presente.