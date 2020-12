Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, l’ultima versione

Realizzata in omaggio alla Tipo 33 Stradale del 1967, questa Alfa Romeo 4C Spider sarà l'ultima destinata per il mercato americano, dove ormai tutta l'attenzione è rivolta verso la prossima Maserati MC20

Entrata in produzione nel 2013, l’Alfa Romeo 4C si è rivelata un’ottima coupé sportiva capace di soddisfare gli appassionati della Casa del Biscione in tutto il mondo: anche negli Stati Uniti, dove presto, però, non sarà più a listino, per il fatto che dovrà lasciare spazio alla prossima supersportiva del Tridente che risponde al nome di Maserati MC20. Un passaggio di consegne da celebrare in maniera speciale, con un’ultima versione destinata esclusivamente agli USA che rende omaggio, tra le altre cose, alla bellissima Tipo 33 Stradale del 1967.

Si chiamerà 4C Spider 33 Stradale Tributo, avrà un prezzo di 79.995 dollari (circa 65.900 Euro) e sarà prodotta in serie limitata, come suggerisce il nome, a 33 esemplari. Cosa la renderà davvero unica? Innanzitutto il fatto che sarà un’esclusiva per gli States, ma anche per la sua suggestiva tinta Rosso Villa d’Este a tre strati della carrozzeria – poi ripresa per le rifiniture della fibra di carbonio sulla scocca -, per i suoi cerchi in lega dorati da 18” all’anteriore e da 19” al posteriore e per un abitacolo con sedili in pelle e tessuto con tonalità bicolore nero/tabacco impreziositi dalle varie targhette commemorative e dalla placca a numerazione progressiva che identificherà il singolo esemplare.

Per quanto riguarda la meccanica, l’Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo erediterà la dotazione della 4C “standard”, caratterizzata dall’unità turbo-compressa da 240 cavalli e 350 Nm di coppia massima associata al cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti. L’unica aggiunta a questo equipaggiamento sarà l’impianto di scarico Akrapovic a doppia uscita e valvola a controllo elettronico con tanto di diffusore posteriore realizzato per l’occasione, che andrà a completare un pacchetto nel quale la factory di Arese fornirà di serie il mantenitore di carica per la batteria, il telo copriauto specifico e un libro a tiratura limitata creato dal Centro Stile Alfa Romeo, contenente la storia della 4C dalla sua progettazione ai giorni nostri assieme a quella della mitica Tipo 33 Stradale.