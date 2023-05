Aston Martin DB12: presentata ufficialmente la nuova sportiva da 680 CV

Aston Martin ha svelato ufficialmente la nuova Aston Martin DB12 con motore V8 biturbo da 4 litri fornito da Mercedes, capace di erogare 680 CV e 800 Nm.

Segnando una svolta decisiva nella sua storia, Aston Martin ha presentato la nuova Aston Martin DB12. Rappresenta il balzo della casa automobilistica britannica nel futuro. Questo rinuncia al classico motore V12, favorendo invece un V8 di ultima generazione. Tuttavia, l’azienda ha chiarito che è stata mantenuta l’esperienza di guida tipica del marchio.

Il cuore della nuova DB12 è un performante V8 biturbo da 4 litri fornito da Mercedes, capace di far scattare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Il nuovo bolide segna l’inizio di una nuova era di lusso e performance per Aston Martin, posizionando la DB12 come la prima super tourer al mondo.

Ci sono nuovi cerchi con pneumatici sviluppati appositamente

Anche se può sembrare un semplice restyling della precedente DB11, non lasciatevi ingannare. La nuova DB12, infatti, va ben oltre i ritocchi estetici, proponendo un aggiornamento audace e decisivo.

Il nuovo paraurti frontale, la griglia frontale più grande, lo splitter pronunciato e i nuovi fari a LED fanno dell’anteriore dell’auto un vero capolavoro. L’emblema Aston Martin, rinnovato, e il nuovo cofano completano il nuovo design.

Nonostante il resto dell’estetica rimanga simile al suo predecessore, la nuova DB12 presenta novità di rilievo come gli specchietti retrovisori esterni più sottili, il nuovo lettering Aston Martin sul retro e i nuovi cerchi con diametro di 21”, che tra l’altro sono più leggeri di 8 kg rispetto ai precedenti da 20” della DB11. Gli pneumatici Michelin Pilot 5s, sviluppati appositamente per il nuovo bolide, offrono un miglioramento del 20% nella riduzione del rumore all’interno dell’abitacolo.

Vari aggiornamenti anche per l’abitacolo

L’interno dell’Aston Martin DB12 2024 è stato completamente rinnovato. È dotato di un cruscotto digitale moderno, un nuovo volante e un innovativo sistema di infotainment con display touch dedicato da 10.25 pollici. Quest’ultimo supporta Android Auto e Apple CarPlay, connettività 4G, assistente vocale e aggiornamenti software via OTA.

L’auto sfoggia anche una consolle centrale fluttuante, un nuovo cruscotto con bocchette di ventilazione sottili, un cambio minimalista e dei materiali di alta qualità. L’impianto audio standard è composto da 11 altoparlanti, ma può essere aggiornato a quello premium fornito da Bowers & Wilkins con 15 speaker.

Propone 680 CV di potenza grazie a un V8 biturbo Mercedes

Come già anticipato ad inizio articolo, la nuova vettura ospita sotto il cofano un motore V8 biturbo da 4 litri capace di erogare una potenza di 680 CV e una coppia massima di 800 Nm. Questo rappresenta un salto notevole rispetto alla precedente DB11, e si rivela persino più potente del precedente V12 aspirato da 5.2 litri.

Può raggiungere una velocità massima di 325 km/h grazie anche a un cambio automatico a 8 marce. Questo è un miglioramento rispetto alla DB11, che impiegava 4 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiungeva una velocità massima di 309 km/h.

In conclusione, la nuova Aston Martin DB12 rappresenta un importante passo in avanti rispetto al suo predecessore. Rinunciando al motore V12, la nuova super sportiva della casa automobilistica britannica offre prestazioni superiori grazie al V8 di Mercedes. In aggiunta, promette un’esperienza di guida senza paragoni grazie a miglioramenti sostanziali nel design, nella tecnologia e nei materiali utilizzati.