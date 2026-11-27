Quando provi un’auto usata, controlli come si guida, quanti chilometri ha percorso e se i tagliandi sono documentati. Prima di firmare, vale la pena fare anche un’altra domanda: se me la rubano, chi mi assiste e che cosa copre la mia polizza? Un dispositivo per il recupero e una copertura furto rispondono a esigenze diverse. Capire come si completano aiuta a scegliere senza pagare per servizi che non ti servono.

Parti da dove parcheggi

Se lasci spesso l’auto in strada, in un garage sotterraneo o in parcheggi che non conosci, tienine conto quando valuti la protezione. Con Ariel Safe, chi compra una vettura usata ex noleggio nella rete Ariel Car può scegliere di dotarla di un dispositivo LoJack che usa la radiofrequenza per aiutare a localizzare il veicolo dopo un furto. Secondo LoJack, questa tecnologia può essere utile anche dove il segnale satellitare incontra difficoltà, come nei parcheggi interrati.

Il servizio prevede una centrale operativa attiva 24 ore su 24 e il supporto di specialisti sul territorio. Prima della consegna, chiedi quale numero chiamare in caso di furto e salva il contatto sul telefono: è più utile averlo lì che nel cassetto dell’auto.

Confronta il costo del servizio con quello della polizza

Chiedi due preventivi per la stessa vettura, con e senza il dispositivo. Fatti indicare per iscritto il costo dell’installazione, quanto dura il servizio e quanto pagheresti per un eventuale rinnovo. Se cambi auto o la rivendi, verifica anche che cosa succede al contratto.

L’installazione può dare accesso a vantaggi assicurativi, secondo le condizioni delle compagnie aderenti. Per capire se conviene, confronta i preventivi a parità di copertura e controlla valore assicurato, scoperto, franchigia ed esclusioni. Il dispositivo può agevolare il recupero dell’auto; l’eventuale rimborso dipende dalla polizza che sottoscrivi.

Controlla la storia dell’auto prima di firmare

La protezione dal furto è un servizio in più. La scelta parte sempre dalla vettura: chiedi di vedere lo storico delle manutenzioni, verifica il chilometraggio e fai una prova su strada. Se stai valutando un modello ex noleggio di Ariel Car, puoi consultare la Carta d’identità dell’auto, che riporta chilometri certificati e manutenzioni documentate. È un buon punto di partenza per capire se ci sono interventi da mettere in conto subito dopo l’acquisto.

Prima di decidere, somma prezzo dell’auto, manutenzione prevista, polizza e costo del servizio. Così puoi confrontare due offerte sulla spesa reale e scegliere la protezione più adatta a come usi e parcheggi la tua auto.