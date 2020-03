Cupra Ateca: 350 cavalli e assetto ribassato per la versione ABT

Per il 2020 la Cupra Ateca riceve l'ABT Power Performance Upgrade creato dall'noto elaboratore europeo: più potenza e un maggior controllo per prestazioni migliori

Credete che la Cupra Ateca Limited Edition, prodotta in soli 1.199 esemplari, sia la versione più estrema del brand sportivo spagnolo? Bè, vi sbagliate: prossimamente arriverà un nuovo allestimento che arricchirà la gamma di questo SUV, curato direttamente dal noto preparatore europeo ABT. Si chiamerà Cupra Ateca ABT e sarà ancora più aggressiva, potente e prestazionale, grazie a diverse modifiche attuate non solo sotto il suo cofano ma anche a livello di telaio e sospensioni.

Il motore 2.0 Litri TSI è stato opportunamente potenziato con l’ABT Power Performance Upgrade, con il quale ora la potenza massima tocca la quota di 350 cavalli (40 in più rispetto alla Limited Edition), mentre la coppia massima si assesta sul valore di 440 Nm. Il risultato? Lo scatto da 0 a 100 km/h si assesta sui 5 secondi netti (due decimi in meno rispetto a quanto fatto dalla versione base), per una velocità massima di 255 km/h.

Ma non è tutto, perchè la nuova Cupra Ateca ABT è stata migliorata anche nelle sospensioni, che possono contare su un assetto ribassato di ben 30 mm e su una nuova versione del Sistema di Controllo del Telaio (DCC). Pneumatici nella misura di 235/35R20 e cerchi ABT GR a dieci razze colorati in nero lucido rendono la nuova Cupra ancora più stabile in curva, oltre che più aggressiva nel look.