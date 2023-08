Cupra Ateca Model Year 2024: nuove motorizzazioni benzina e novità di design

Cupra ha annunciato nelle scorse ore l'arrivo in Italia della nuova Cupra Ateca 2024 con una gamma composta da tre diverse varianti e da due nuove motorizzazioni a benzina da 150 e 190 CV.

Cupra ha iniziato una nuova era con il rilascio della sua Cupra Ateca 2024. L’ampiamento delle opzioni di motore e l’arricchimento delle dotazioni del modello evidenziano l’intenzione della casa automobilistica spagnola di proseguire lungo il sentiero del progresso.

Kai Vogler, vicepresidente di vendite e marketing di Cupra, ha detto: “Ateca 2024, un prodotto di punta della Cupra, ha svolto un ruolo significativo nel posizionare il marchio spagnolo sulla mappa dell’automobilismo. Siamo decisi a perfezionare l’offerta del modello Ateca per rispondere meglio alle esigenze dei nostri clienti. Prevediamo che l’espansione della gamma motore aumenterà le vendite di Cupra Ateca, allo stesso modo in cui è successo con Cupra Leon”.

Due nuove motorizzazioni a benzina disponibili

La gamma dei propulsori dell’Ateca si amplia con l’aggiunta di due nuove unità a benzina: il TSI da 1.5 litri da 150 CV e il TSI da 2 litri da 190 CV. Essi si affiancano al preesistente e performante motore benzina TSI da 2 litri, in grado di erogare 300 CV.

Il TSI 1.5, molto richiesto nel segmento C-SUV, diventa il nuovo punto di ingresso alla gamma del modello mentre il TSI 2.0, combinato con la sofisticata trazione integrale 4Drive, assicura una potenza ottimale, a prescindere dalle condizioni di guida.

Quest’ultimo motore risulta essere al di sotto della soglia del superbollo. Entrambi i motori sono accoppiati a un cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti.

Grazie a potenza, coppia, accelerazione e velocità massima, la Cupra Ateca è un SUV di dimensioni compatte che non rinuncia a un’ampia abitabilità interna, rendendo la sua scelta ancora più conveniente quando si considerano anche le dotazioni e gli equipaggiamenti disponibili.

Le novità estetiche

Il design esterno si distingue per un nuovo diffusore posteriore che le conferisce un look audace. Il pacchetto estetico è completato da cerchi in lega da 19”, fari full LED, vetri posteriori oscurati, barre al tetto nere, spoiler posteriore e indicatori di direzione posteriori dinamici.

Il design interno della Cupra Ateca 2024 presenta sedili sportivi avvolgenti in abbinamento a un volante in stile racing. Gli inserti, come l’illuminazione LED multicolore, le soglie sottoporta anteriori illuminate, il cielo nero, gli inserti specifici Cupra sulle portiere e le cuciture in rame, arricchiscono ulteriormente il look.

Nuovi sistemi di sicurezza disponibili di serie

L’Ateca 2024 è equipaggiata con una serie di tecnologie e dispositivi di sicurezza di serie, tra cui un sistema di navigazione con display dedicato da 9.2 pollici, un Virtual Cockpit da 10 pollici, il Fullink wireless, il sistema Kessy Entry+Go, il Park Assist, il climatizzatore Climatronic bizona e il cruise control adattivo.

Inoltre, Cupra ha introdotto un nuovo pacchetto di equipaggiamenti su richiesta con il nome di Technology Pack che include una serie di caratteristiche tecnologiche all’avanguardia.

La gamma del nuovo model year comprende tre versioni (base, VZ e Tribe Edition) e tre powertrain. Può essere ordinata con un prezzo di partenza di 39.700 euro per la versione con motore TSI da 1.5 litri da 150 CV e cambio DSG.