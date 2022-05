Fiat 500C e 500X Dolcevita: le Special Edition ibride “en plein air”

La Casa del Lingotto propone una nuova versione speciale del Cinquino elettrificato: la Cabrio parte da 24.500 Euro, mentre la 500X da 28.000 Euro

Come accaduto due anni fa, il marchio Fiat ora torna alla carica con una nuova versione speciale destinata alla gamma della 500C (Cabrio) e del crossover 500X, che vanno a toccare i modelli Hybrid con motorizzazioni provviste di ibrido “leggero” rispettivamente a 12 e 48 Volt. Il suo nome? Dolcevita Special Edition: l’allestimento è ancora più ricco di quello della precedente “Dolcevita” e tocca sia la resa visiva esterna che la dotazione dell’abitacolo, introducendo un nuovo livello di “freschezza” ed eleganza che farà innamorare soprattutto la clientela più giovane.

Partiamo dal Cinquino cabriolet: la nuova Fiat 500C Dolcevita Special Edition sfoggia una bellissima colorazione Bianco Gelato della carrozzeria, alternata alla capote in tela Beige e a diverse finiture davvero raffinate come le calotte cromate degli specchietti retrovisori, i cerchi in lega da 16 pollici con elementi diamantati e il logo “Dolcevita” in corsivo sotto i montanti anteriori.

Lo stesso livello qualitativo lo si riscontra anche nell’abitacolo, dove spiccano i sedili in Avorio rivestiti di Pelle Frau e la plancia in legno in cui è incastonato il sistema infotainment UConnect con navigatore e schermo touchscreen da 7 pollici. Passando alla 500X, la Dolcevita Special Edition si distingue per i sedili Soft Touch in Avorio con cuciture e loghi 500 bianchi, il pomello del cambio cromato, i tappetini in tinta e la plancia sempre bianca con la stessa dotazione della sua “sorella” citycar. All’esterno, invece, la carrozzeria in Bianco Gelato è alternata alla capote in Avorio, alle finiture cromate su fendinebbia e calotte degli specchietti e ai cerchi da 18”.

Vediamo ora le motorizzazioni: mentre la Fiat 500C è equipaggiata con un tre cilindri 1.0 FireFly da 70 cavalli con unità elettrica supplementare da 12V, la 500X Dolcevita Special Edition utilizza il più potente quattro cilindri turbo da 1.5 Litri abbinato a un propulsore elettrico mild-hybrid a 48V e 15 kW, integrato nel cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti capace di raggiungere la vetta di 130 CV e 240 Nm di coppia massima.

Per quanto riguarda i prezzi, il listino della nuova Fiat 500C Dolcevita Special Edition parte dalla base di 24.500 Euro, mentre quello del crossover 500X da 28.000 Euro.