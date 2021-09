Fiat 500X cabrio: arrivano le versioni Cross e Sport

Fiat 500X cabrio Cross e Sport sono disponibili con quattro motorizzazioni diverse (sue benzina e altrettanti Diesel), 10 colorazioni della carrozzeria e altre tre per il tettuccio apribile, realizzato con un sistema che non inficia la capacità del bagagliaio

Si allarga l’offerta di Fiat 500X cabrio. Dopo le versioni speciali Yacht Club Capri e Dolcevita Launch Edition, ecco arrivare anche gli allestimenti Cross e Sport con feature dedicate e di livello, prima su tutte il tettuccio in tela Dolcevita che si apre in 15 secondi, anche durante la marcia (e fino a una velocità massima di 100 km/h) e che grazie alla sua progettazione non toglie spazio al bagagliaio.

Fiat 500X cabrio Cross e Sport: le caratteristiche

Di serie la Fiat 500X Cross monta di serie cerchi in lega da 18″, barre sul tetto, sedili dedicati, inserti in vinile 18”, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio, mentre la 500X Sport ha cerchi in lega da 18” in nero brunito, minigonne laterali, spoiler posteriore, sedili sportivi in tessuto nero, climatizzatore automatico, plancia con finitura dedicata, schermo TFT da 7″ e fendinebbia. Decisamente ampia l’offerta a livello di motorizzazioni. Si può, infatti, scegliere tra due due propulsori a benzina (Firefly da 1,0 litri e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV) e due Diesel (Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV). Per quanto riguarda le colorazioni, sono disponibili disponibili 10 varianti la carrozzeria e altre tre per il tettuccio apribile, per avere una vettura che risponda alle proprie esigenze estetiche.

Fiat 500X cabrio Cross e Sport: il prezzo

I prezzi si Fiat 500X cabrio Cross e Sport non sono ancora stati ufficializzati, ma è stata annunciato che tramite acquisto rateale (acpartire da 345 euro al mese), la prima rata potrà essere saltata a marzo 2022 e i vantaggi cliente salgono a 2.000 euro. Un’offerta davvero allettante.