Jeep: torna l’edizione speciale Islander per Renegade e Wrangler

Dopo 11 anni di assenza, il marchio Jeep ripropone il nome Islander sulle sue vetture, disponibili al momento solo per il mercato statunitense

Questo è l’anno delle edizioni speciali: dopo la 80th Anniversary, ora è il turno della “Islander“, introdotta da Jeep già 11 anni fa e oggi pronta ad impreziosire nuovamente i modelli Renegade e Wrangler. Si tratta di una serie limitata ispirata alle vacanze al mare, che per il momento verrà proposta unicamente sul mercato americano con prezzi rispettivamente a partire da 27.430 dollari (Renegade) e da 33.370 dollari, con la Wrangler quattro porte proposta invece da 36.870 dollari.

Entrando nei dettagli, la prima utilizza come base di partenza l’allestimento Latitude al quale aggiunge le decalcomanie sul cofano Tiki Bob, il tettuccio apribile panoramico e i cerchi da 19” su pneumatici quattro stagioni. In via opzionale è possibile ottenere anche la livrea del tetto in bianco alpino a contrasto, mentre per quanto riguarda gli interni i clienti troveranno rivestimenti in tessuto nero con cuciture blu e loghi Islander dedicati.

Lato tecnologia entrambe le vetture saranno equipaggiate con il sistema infotainment UConnect 4 su schermo touchscreen da 7 pollici, compatibile con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto e provvisto di sistema keyless per l’avviamento del motore e per l’accesso all’abitacolo. Molto simile anche la dotazione della Wrangler Islander, basata sull’allestimento Sport S che viene così rifinito con la stessa aerografia sul cofano della Renegade assieme ai cerchi Rubicon da 17”. A richiesta, inoltre, è possibile avere anche l’hardtop bianco e il pacchetto Islander Plus, che porta in dote la cover per la ruota di scorta, una fodera di carico e un tettuccio parasole solido per le giornate più torride in riva al mare.