Jeep Wrangler EV: la versione elettrica si chiamerà Magneto?

Nel prossimo Easter Moab Jeep Safari il marchio americano svelerà la versione "full electric" della Wrangler, che con buona probabilità avrà lo stesso nome del protagonista mutante degli X-Men

Mancano circa due settimane all’evento Jeep denominato Easter Moab Safari, che quest’anno si terrà nello Stato americano dello Utah dal 27 marzo al 4 aprile: un appuntamento molto sentito per gli appassionati del marchio e che in questo 2021 avrà un’importanza ancora maggiore, per il fatto che il brand americano presenterà – finalmente – la versione “full electric” della mitica Wrangler.

Mentre la 4xe First Edition è ormai pronta ad approdare nei concessionari con un prezzo lancio di 73.100 Euro, la EV si appresta a svelare le sue forme davanti al grande pubblico a stelle e strisce, che troverà una vettura fedele alle linee guida originali e quindi provvista di trazione integrale meccanica e rapporti ridotti per l’utilizzo in condizioni difficili.

Nel frattempo, però, Jeep ha pensato bene di alimentare l’hype del debutto pubblicando un’immagine teaser che mostra alcuni dettagli della sua nuova creazione, a partire dalla calandra a sette feritoie (rigorosamente chiuse) e impreziosite da una specifica firma luminosa a LED. Sul cofano, inoltre, trova posto una grande presa d’aria e la scritta “Magneto“, che potrebbe essere il nome prescelto per la nuova Wrangler a batterie.

Questo termine, inoltre, identifica uno dei personaggi principali della saga degli X-Men, capace di controllare i campi magnetici con la forza del pensiero. Che sia uno specifico omaggio alla dotazione della nuova nata in casa Jeep, dove al posto dei classici motori endotermici troverà posto una powertrain “full electric” a zero emissioni? Sta il fatto però che il brand americano ha pubblicato allo stesso tempo anche un altro teaser, che rappresenta una versione estrema della Wrangler preparata dalla divisione interna Jeep Performance Parts by Mopar. Le sue caratteristiche? Un frontale più pronunciato con tanto di verricello, fari supplementari e passaruota allargati: non temete, tra qualche settimana ne saprete (e ne sapremo anche noi) sicuramente di più…