KG Mobility Torres: motori, consumi e prezzo

Il Gruppo Koelliker ha annunciato l'arrivo in Italia del nuovo KG Mobility Torres con un prezzo di partenza di 31.900 euro. Sotto il cofano vanta un quattro cilindri a benzina da 164 CV e 280 Nm.

KG Mobility, precedentemente nota come SsangYong, ha intrapreso un nuovo percorso rivoluzionario nella. Dietro questa metamorfosi si cela un sodalizio storico con il Gruppo Koelliker, un riferimento in Italia per le soluzioni di mobilità sostenibile e intelligente.

Grazie ai fondi acquisiti dall’acquisizione da parte di KG Group, il nuovo brand ha completato con successo il suo processo di risanamento aziendale, affermandosi come un pilastro nel panorama automobilistico mondiale.

Non solo, ha ampliato il suo concetto di mobilità, andando oltre la semplice produzione di auto tradizionali e abbracciando tecnologie futuristiche come l’elettrificazione, la guida autonoma, la connettività e lo sviluppo di servizi correlati.

A sottolineare l’importanza di questo legame storico e la visione lungimirante del Gruppo Koelliker, Marco Saltalamacchia – CEO & Executive Vice President di Koelliker – ha dichiarato: “La collaborazione con KG Mobility, iniziata nel 2003, ha portato a risultati eccellenti nel nostro Paese. La qualità, l’eleganza e le prestazioni dei loro veicoli hanno ottenuto un riconoscimento tangibile in Italia. Oggi, vediamo in KG Mobility un partner ideale, forte di una tradizione e di un expertise che ne definiscono la leadership nel settore automobilistico”.

È la casa automobilistica coreana più antica

Analizzando la storia di KG Mobility, risalente a 70 anni fa, si scopre che è il più antico produttore di veicoli in Corea. Fondato come Ha Dong-hwan nel 1954, ha subito diversi cambiamenti di nome, consolidando la sua reputazione come primo produttore di SUV del paese. L’ultima evoluzione del marchio, da SsangYong a KG Mobility, è stata annunciata a marzo di quest’anno durante un’assemblea di azionisti a Pyeongtaek.

L’azienda ha poi dichiarato con determinazione la sua direzione futura: “Abbiamo intrapreso un nuovo cammino focalizzandoci su veicoli all’avanguardia. La nostra visione è centrata sulle piattaforme dedicate ai veicoli elettrici, SDV, veicoli autonomi e AI, puntando a diventare un leader nella mobilità del futuro”.

Evidenziando la forza innovativa del costruttore coreano, il KG Mobility Torres EVX 100% elettrico è stato presentato durante il Seoul Mobility Show. Questa novità rappresenta solo l’inizio di una serie di nuovi prodotti che il marchio coreano introdurrà, con il supporto del Gruppo Koelliker in Italia.

Il KG Mobility Torres nel dettaglio

Una delle ultime novità più interessanti annunciate dall’azienda è il KG Mobility Torres. Ereditando anni di tradizione e innovazione tecnologica, il Torres non è solo un veicolo, ma la somma di un’esperienza consolidata che il Gruppo Koelliker ha abilmente portato sul mercato italiano.

Caratterizzato da linee audaci e determinate, il SUV incarna perfettamente l’esperienza e la maestria del produttore sudcoreano. Il suo frontale dominante, impreziosito da sottili gruppi ottici e illuminato da un design sofisticato della zona fendinebbia, emana sicurezza e controllo.

I dettagli, come le nervature e i profili del cofano motore, richiamano l’off-road mentre le barre al tetto e i cerchi in lega fino a 20” enfatizzano le sue capacità di trazione e stabilità. E non si può non notare l’estetica degli specchietti retrovisori esterni che è la protagonista.

Interni all’avanguardia e confortevoli

All’interno, l’evoluzione è palpabile. Il cruscotto abbonda di display, standard in tutti gli allestimenti. L’ampio design orizzontale e gli inserti Silver conferiscono uno stile contemporaneo al nuovo KG Mobility Torres. Inoltre, il volante multifunzionale e le caratteristiche prese dal Rexton di categoria superiore elevano il Torres a nuovi livelli.

Il comfort è al centro dell’esperienza di guida. Sedili ergonomici, una vasta area centrale e opzioni di configurazione dei sedili posteriori garantiscono un viaggio piacevole per tutti gli occupanti. E per chi è sempre in movimento, il bagagliaio offre una capacità fino a 1662 litri e una pratica presa da 12V.

Nell’abitacolo si viene accolti da un quadro strumenti digitale da 12.5 pollici. La sua integrazione con Android Auto ed Apple CarPlay rende l’esperienza di guida e d’intrattenimento ancora più avvincente. Non mancano caratteristiche come il caricatore wireless per smartphone compatibili, l’illuminazione ambientale regolabile e numerose altre funzioni che esaltano il comfort e la praticità.

Motore turbo benzina da 164 CV

Il nuovo modello vanta un motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.5 litri, dotato di Stop & Go. Questo propulsore eroga 164 CV di potenza e 280 Nm di coppia massima tra i 1500 e i 4000 g/min. A seconda del tipo di cambio (manuale o automatico), si possono raggiungere velocità massime di 194 km/h e 191 km/h, rispettivamente. In termini di efficienza, il consumo combinato varia tra 7,9 e 9,1 litri/100km.

Da notare che la variante automatica vanta il sistema Driving Mode, consentendo al conducente di scegliere tra diverse modalità: Normal, Sport e Winter. Al contrario, la versione manuale presenta lo Steering Mode con le opzioni Normal e Sport.

Il KG Mobility Torres è versatile in termini di trazione. Disponibile sia con trazione anteriore che AWD on demand (quest’ultima attivabile in situazioni specifiche), assicura una guida sicura anche su terreni accidentati grazie al tasto Lock Mode elettronico.

Si parte da 31.900 euro

Dal punto di vista strutturale, KG Mobility vanta una scocca in acciaio con componenti di alta resistenza, che garantisce rigidità torsionale e minori vibrazioni. Questo, unito ai pannelli fonoassorbenti e alle avanzate sospensioni, offre un’esperienza di guida di alto livello, isolando il conducente dai rumori esterni e garantendo un comfort acustico senza paragoni.

La casa automobilistica sudcoreana non ha trascurato l’importanza della sicurezza. Il nuovo Torres è dotato di tecnologie d’avanguardia come il Self-Driving di Livello 2.5, il controllo antiribaltamento e i sistemi di frenata avanzati. Questi dispositivi sono stati sviluppati per garantire una guida sicura in ogni condizione.

Con un prezzo di partenza di 31.900 euro, il KG Mobility Torres rappresenta un’offerta di valore nel segmento dei SUV. E come tutti i veicoli dell’azienda, viene venduto con cinque anni di garanzia e assistenza stradale.