La Ferrari 360 Modena più economica di sempre? E’ piena di muffa!

La casa d'aste IAAI ha messo in vendita a un prezzo di soli 12.000 dollari questa 360 Modena... che dovrà passare da un restauro completo se vuole tornare su strada

Una delle supercar di Maranello più iconiche di sempre è la Ferrari 360 Modena: un modello molto interessante che ancora oggi, tuttavia, conserva un grande valore sul mercato dell’usato, dove è possibile trovare degli esemplari per non meno di circa 100.000 dollari. Negli Stati Uniti, però, ne è stato avvistato uno del 2004 a un prezzo sicuramente molto, molto allettante: servono solo 12.000 dollari per metterlo in garage… ma sotto, purtroppo, c’è l’inganno!

L’esemplare in questione è attualmente in vendita presso la casa d’aste IAAI, che sottolinea delle condizioni generali largamente compromesse a causa dell’azione erosiva dell’acqua di mare che, in una non meglio precisata circostanza, l’ha sommersa completamente. Come potete verificare anche voi dalle immagini presenti in gallery, questa 360 Modena sfoggia una carrozzeria intaccata dalla salsedine e degli interni pieni di muffa bianco-verde, nonchè delle parti meccaniche come i dischi di freni interamente corrosi dalla ruggine. Dite che è ugualmente un affare perchè è una Ferrari? Ce lo confermerà, eventualmente, il proprietario che si aggiudicherà l’asta…