Lexus NX 2022: due motorizzazioni ibride a partire da 57.500 Euro

La seconda generazione della nuova Lexus NX arriverà in concessionaria entro il prossimo mese di febbraio 2022 con due propulsori ibridi e quattro allestimenti

Dalla presentazione ufficiale di giugno sono passati quasi tre mesi e ora è giunto il momento di analizzare a fondo quale sarà l’offerta commerciale per il suo esordio sul mercato, previsto entro il prossimo febbraio 2022. Stiamo parlando della nuova Lexus NX 2022, giunta alla seconda generazione con una gamma che propone essenzialmente due motorizzazioni ibride (una Plug-in e l’altra Full Hybrid) e quattro allestimenti, di cui uno riservato alla clientela “flotte”.

Entrando più nei dettagli, la nuova Lexus NX 2022 sarà disponibile sul mercato italiano in queste due versioni:

, equipaggiata con una powertrain “alla spina” da 309 cavalli e sostenuta dalla trazione integrale AWD; in questa configurazione l’autonomia garantita dal pacco batterie da 18 kWh è di 63 km, mentre le emissioni di CO2 si assestano sul valore di 20-26 g/km (ciclo WLTP) NX 350h, equipaggiata con una powertrain Full Hybrid in grado di erogare 242 cavalli e sostenuta alternativamente dalla trazione integrale o da quella anteriore

Per quanto riguarda gli allestimenti, il marchio Lexus diversificherà la gamma NX 2022 nelle seguenti versioni:

Premium – con cerchi in lega da 18”, gruppi ottici Bi-LED, vetri privacy, sedili anteriori riscaldabili con rivestimenti in pelle “Tahara” e supporto lombare, Ambient Lighting, apertura e chiusura elettrica del portellone posteriore, dock-station per la ricarica dello smartphone e sistema di apertura delle portiere “e-latch”

– che aggiunge ai precedenti i cerchi in lega specifici da 20 pollici, gli interni in pelle Smooth, i sedili ventilati e regolabili elettricamente con memoria guidatore e supporto lombare, l’apertura e la chiusura delle portiere con il piede e la funzione di parcheggio avanzato da remoto (disponibile tramite aggiornamento OTA dal 2022) Business – specifica per le “flotte”, può essere scelta solo sulla versione Full Hybrid a trazione integrale o anteriore

Lato prezzi, il listino della nuova Lexus NX 2022 parte da una base di 57.500 Euro nel caso della versione NX 350h in allestimento Premium, che sale a quota 71.500 Euro se si opta per la NX 450h+ Plug-in Hybrid in equipaggiamento Luxury. Per tutti i dettagli del caso vi rimandiamo allo schemino riassuntivo qua sotto:

NX 350h Full Hybrid

Premium – 57.500 Euro

F-Sport – 62.500 Euro

Luxury – 64.500 Euro

NX 450h+ Plug-in Hybrid