Nuova Skoda Fabia, open days nelle concessionarie il 20-21 novembre

Nuova Skoda Fabia cresce nelle dimensioni per offrire più comfort ai passeggeri e maggiore capacità di carico. Due gli allestimenti e quattro le motorizzazioni benzina. I prezzi partono da 16.900 euro o da 129 euro/mese

Nuova Skoda Fabia è finalmente disponibile nelle concessionarie della rete della Casa Boema e gli open days organizzati in occasione del fine settimana del 20/21 novembre saranno l’occasione per scoprirla ancora più da vicino.

Nuova Skoda Fabia: le caratteristiche

Dopo vent’anni di storia e con oltre 4,5 milioni di esemplari venduti nel mondo, inizia un nuovo capitolo per Skoda Fabia. Il nuovo modello (si tratta della quarta generazione), che è stato completamente riprogettato e, per la prima volta, è sviluppato sul pianale MQB-A0 del Gruppo VW, aspetta i Clienti italiani in tutte le Concessionarie ufficiali anche durante un’apertura straordinaria prevista nel fine settimana del 20/21 novembre. Nuova Skoda Fabia è cresciuta nelle dimensioni, superando di poco i 4,10 metri, per offrire ai cinque occupanti un’abitabilità ai vertici della categoria e il vano bagagli più ampio del segmento, con una volumetria minima di ben 380 litri, che arriva a 1.190 litri abbattendo gli schienali del divano posteriore. L’inedito design, molto più personale e distintivo, è stato pensato per aumentare l’efficienza del veicolo, grazie al miglior coefficiente aerodinamico tra i competitor che aiuta a ridurre i consumi, sfruttando soluzioni uniche nel segmento, quali speciali prese d’aria anteriori a controllo elettronico.

Dal punto di vista estetico, Faabia si distingue per la colorazione bi-colore della carrozzeria, ora di serie per la versione Style, che prevede tetto, montanti, cerchi e calotte degli specchi retrovisori in nero lucido o, in alternativa, nel nuovo colore grigio Graphite. Anche l’abitacolo è stato completamente ripensato e presenta ora una plancia su più livelli, dominata dal grande schermo touch, di serie da 8”, o da 9,2” se il cliente sceglie il sistema di navigazione satellitare connesso Amundsen. Lo schermo è anche il centro di comando di un nuovo sistema di connettività e infotainment che prevede di serie radio digitale DAB+, doppia porta USB-C per la connessione di telefoni e altri device, protocolli Apple Car Play e Android Auto per le principali piattaforme smartphone e possibilità di connettività remota al veicolo tramite una specifica applicazione. Sono disponibili in opzione sia la connettività sia la ricarica in modalità wireless. La vettura arriva sul mercato italiano in due allestimenti, Ambition e Style, mentre sono quattro le motorizzazioni a benzina, omologate Euro 6d, con potenze compresa tra 65 e 110 CV.

Nuova Skoda Fabia: quanto costa

Nuova Skoda Fabia viene proposta con prezzi a partire da 16.900 euro o da 129 euro/mese con Formula Clever Value a valore futuro garantito.