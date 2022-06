Skoda Fabia Sport Monte Carlo: la versione sportiva debutta in Italia, da 26.700 Euro

Con dettagli esclusivi e una dotazione da top di gamma, la Skoda Fabia Sport Monte Carlo sarà disponibile in Italia dopo l'estate

Mancava solo lei per completare la gamma della quarta generazione, presentata proprio un anno fa: la Skoda Fabia è ormai pronta ad arrivare sul mercato italiano nella sua versione più sportiva, chiamata Sport Monte Carlo e caratterizzata da una dotazione votata alla performance e al piacere di guida in ogni sua sfaccettatura. Non solo assetto sportivo (ribassato di 15 mm con molle irrigidite) e dettagli in nero lucido quindi… ma anche una motorizzazione particolarmente spinta a quattro cilindri da 1.5 Litri in grado di erogare la bellezza di 150 cavalli – a loro volta scaricati a terra dal cambio automatico DSG a sette rapporti.

Ma andiamo con ordine: la nuova Skoda Fabia Sport Monte Carlo esalta all’ennesima potenza le forme estetiche della versione di base impreziosendole con i paraurti anteriore e posteriori specifici, con prese d’aria più grandi, con un diffusore posteriore più evidente, con i cerchi in lega Libra da 18” e con diversi dettagli in nero lucido sparsi su tutta la carrozzeria (dalla mascherina alle cornici dei finestrini fino alle calotte degli specchietti retrovisori esterni).

Lo stesso grado di personalizzazione si rende evidente anche passando all’interno dell’abitacolo, dove trovano posto il volante sportivo multifunzione a tre razze con palette di cambiata, la pedaliera in alluminio, i sedili sportivi e numerosi elementi di colore rosso che toccano la cornice della plancetta del cambio e le maniglie delle portiere anteriori.

Per quanto riguarda il motore, invece, la Casa boema ha giocato le sue carte su un quattro cilindri 1.5 Litri TSI da 150 cavalli e 250 Nm di coppia massima, capace di raggiungere la top speed di 225 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in circa otto secondi. Questo propulsore inoltre è caratterizzato dal sistema di disattivazione selettiva dei cilindri, che permette di limitare i consumi a 5,9 Litri ogni 100 km (ciclo WLTP) e le emissioni di CO2 a 135 g/km, pur mantenendo prestazioni brillanti e vivaci in tutte le condizioni di guida.

Vediamo ora la dotazione di serie: la nuova Skoda Fabia Sport Monte Carlo arriverà sui principali mercati europei con la strumentazione digitale Virtual Cockpit dal layout dedicato, l’infotainment con schermo da 8” provvisto di radio DAB+, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, doppia presa USB Type C e servizi digitali provenienti dall’app MySkoda, il Front Assistant con frenata automatica di emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti e il Lane Assistant per il mantenimento della corsia. Prezzi e disponibilità? La nuova Skoda Fabia Sport Monte Carlo sarà acquistabile in Italia a partire dalla fine dell’estate con un listino in partenza da 26.700 Euro.