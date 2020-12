Volkswagen Tiguan R: pronto al debutto il SUV sportivo da 320 CV

Al fianco della Touareg presto arriverà anche in Italia la versione R della Tiguan, che farà di sportività ed esclusività nei dettagli i suoi cavalli di battaglia

Dopo la possente Touareg, ora è il turno della più piccola Tiguan: benchè Volkswagen stia virando progressivamente (e velocemente) verso l’elettrico, la sua volontà è quella di mantenere a listino anche dei modelli che esaltino il carattere sportivo del marchio… proprio come la Tiguan R che, ad oggi, è già ordinabile in Germania ad un prezzo lancio di 56.703 Euro.

Un SUV che eredita di sana pianta il motore della potentissima Golf R, vale a dire il quattro cilindri turbo-benzina 2.0 TSI da 320 cavalli e 420 Nm di coppia massima facente parte della famiglia EA888 Evo4, associato alla trazione integrale 4Motion con tecnologia R-Performance Torque Vectoring (che ripartisce la spinta non solo tra asse anteriore e posteriore, ma anche tra le singole ruote del retrotreno) e cambio automatico DSG a doppia frizione a sette velocità. Le prestazioni? Una velocità massima di 250 km/h e uno scatto 0-100 coperto in soli 4,9 secondi.

Il tutto condito da una componentistica di primo livello, tra cui spiccano i paraurti a design R con elementi aerodinamici in nero satinato (la stessa finitura usata per il diffusore posteriore), assetto ribassato di 10mm, cerchi in lega Misano da 20’’, impianto frenante con dischi da 18’’ e il famoso sistema DCC con sospensioni a regolazione adattiva, che introduce anche la funzione ESC completamente disattivabile.

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Volkswagen Tiguan R si farà riconoscere per i sedili sportivi premium, un digital cockpit con grafica dedicata in cui non manca nemmeno il laptimer per i tempi sul giro, pedaliera in alluminio, illuminazione ambientale e particolari decorati in Carbon Grey con finiture R-specifiche. Tra gli optional, invece, troveranno posto i cerchi Estoril da 21’’, il sistema di scarico a quattro terminali firmato Akrapovic e il pacchetto Black Style per la carrozzeria, che introduce dettagli rifiniti in tonalità nera. L’arrivo in Italia? Ancora non è stato confermato nulla… ma vi terremo aggiornati.