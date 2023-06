Volkswagen Tiguan 2024: svelati nuovi dettagli sulla terza generazione

Volkswagen ha pubblicato le prime immagini ufficiali dedicate al Volkswagen Tiguan 2024, oltre ad altre informazioni su dimensioni, dotazioni, abitacolo e motorizzazioni. Dovrebbe essere disponibile anche una versione a passo lungo.

Volkswagen ha in programma di presentare la nuova generazione del Volkswagen Tiguan questo autunno. Nel frattempo, ha pubblicato alcune immagini ufficiali che mostrano un prototipo completamente camuffato, anche se il rivestimento mimetico ci permette comunque di apprezzarne le linee.

Sappiamo che la terza generazione del SUV si baserà sulla piattaforma MQB Evo e sarà messa in vendita in Europa nel corso del primo trimestre del 2024. Nel complesso, la casa automobilistica tedesca ha optato per un design più arrotondato e un corpo che adesso misura 4551 mm di lunghezza (+32 mm), 1640 mm di altezza (+5 mm) e 1939 mm di larghezza, oltre a un passo di 2681 mm.

Inoltre, il brand tedesco avrebbe in programma di annunciare anche una versione Allspace più lunga e con sette posti a sedere, le cui dimensioni sono al momento sconosciute.

Proporrà come optional i nuovi fari Matrix LED

Proseguendo, il Tiguan 2024 proporrà una capacità di carico di 648 litri (+33 litri), 9 mm in più di spazio per la testa di guidatore e passeggero anteriore e 10 mm in più per i passeggeri posteriori. Gli allestimenti top di gamma offriranno sedili con funzione massaggio, ventilazione e regolazione elettrica a 14 vie.

In seguito al debutto sul Touareg restyling, il nuovo Tiguan sarà il prossimo modello VW ad ottenere i fari Matrix LED opzionali. Ogni faro dispone di 19.200 micro LED controllabili individualmente e possono illuminare la strada fino a 500 metri. Sulla parte posteriore, invece, troveremo una striscia a LED a tutta larghezza.

Gli allestimenti top avranno un display da 15 pollici per l’infotainment

Sfortunatamente, Volkswagen non ha condiviso alcuna immagine dell’abitacolo, ma sappiamo che ci sarà un sistema di infotainment con display da 12.9 pollici sugli allestimenti inferiori e da 15 pollici su quelli top di gamma.

In aggiunta, troveremo un quadro strumenti digitale da 10.25 pollici e un display head-up sul parabrezza. Le versioni con tecnologia 4Motion Active Control avranno un nuovo display OLED montato sulla console centrale per gestire alcuni parametri, come la modalità di guida preferita.

Saranno disponibili anche le versioni ibride plug-in

Il Volkswagen Tiguan 2024 sarà disponibile con motori a benzina, diesel e ibridi plug-in. Questi ultimi proporranno una potenza compresa tra 204 CV e 272 CV e fino a 120 km di autonomia in modalità EV con una singola ricarica. Accanto troveremo sia la trazione anteriore che quella integrale 4Motion.

L’ultimo dettaglio condiviso dal marchio tedesco riguarda il nuovo sistema Dynamic Chassis Control Pro (DCC Pro), che ora prevede ammortizzatori a due valvole per una guida più fluida.