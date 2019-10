Volkswagen T-Roc R: prestazioni e design al top

La Volkswagen T-Roc R è dotata di un moderno motore da 2,0 litri con tecnologia TSI e trazione integrale intelligente 4MOTION, capace di erogare una potenza di 300 CV, un'accelerazione da 0 a 100 km7h in soli 4,8 secondi e raggiungere velocità massima è di 250 km/h

Volkswagen presenta T-Roc R, la declinazione sportiva del crossover tedesco, forte di una potenza di 300 CV, un’accelerazione da 0 a 100 km7h in soli 4,8 secondi e velocità massima è di 250 km/h, tutto questo sfruttabile al 100% grazie a una fine elettronica.

Volkswagen T-Roc R: prestazioni e stile si incontrano

Il moderno motore da 2,0 litri con tecnologia TSI e trazione integrale intelligente 4MOTION permette alla Volkswagen T-Roc R di avere prestazioni straordinarie. La sovralimentazione mediante turbocompressore e l’iniezione diretta forniscono una notevole coppia sin dai bassi giri. Già a partire da 2.000 giri al minuto è disponibile la coppia massima di 400 Nm, mentre la potenza di 300 CV viene erogata fino a 5.000 giri. Grazie all’ampia elasticità del motore, la T-Roc R fornisce prestazioni ottimali in tutte le circostanze, che le permettono di sfruttare appieno la sua potenza a qualsiasi velocità. L’impianto frenante ad alte prestazioni, impiegato anche nella Volkswagen Golf R2, con pacchetto Performance, assicura decelerazioni decise. Il Launch Control permette invece partenze brucianti. Perfetto per chi vuole andare oltre: il controllo elettronico della stabilità ESC può essere disattivato manualmente.

Il cambio DSG a 7 marce di serie è stato appositamente adattato al temperamento esuberante della T-Roc R. La trazione integrale Volkswagen 4MOTION nel giro di qualche millisecondo ripartisce tra le ruote anteriori e posteriori la potenza a seconda della necessità e della trazione. In questo modo viene evitato efficacemente il potenziale slittamento o bloccaggio delle ruote. Il risultato è una trazione ottimale anche in caso di condizioni avverse, come fondo bagnato, neve e terreni accidentati con ghiaia o pavimentazioni irregolari. Il consumo di carburante in ciclo combinato in base ai valori WLTP è compreso tra 8,6 e 8,8 litri ogni 100 chilometri, a seconda degli pneumatici montati. Le emissioni di CO2 nel ciclo combinato sono comprese tra 195 e 199 g/km.

Volkswagen T-Roc R: linee sportive ma eleganti

Esternamente la nuova Volkswagen T-Roc R spinge ancora oltre la sportività fin qui disponibile con il pacchetto esterni R-Line opzionale. Il paraurti in R-Styling e le prese aria con listelli di colore nero sono segni distintivi dell’esclusiva famiglia Volkswagen R ad alte prestazioni, come anche il logo R sulla griglia radiatore nera e sul portellone. Per un’illuminazione a giorno della strada e una visibilità esemplare la vettura è dotata di fari Full LED. La caratteristica luce diurna è montata verticalmente nel paraurti anteriore appositamente elaborato per la T-Roc R. Questo rende il modello di punta della gamma nettamente riconoscibile dalla distanza. I gruppi ottici posteriori a LED sono nel rosso scuro tipico della serie R. I due terminali di scarico doppi a sinistra e a destra sono cromati. L’impianto di scarico in titanio R Performance, optional dello specialista Akrapovič, è caratterizzato da un sound potente, dal design unico del terminale di scarico e da un peso inferiore di circa sette chilogrammi. I vetri laterali posteriori e il lunotto oscurati sono disponibili a richiesta. Le minigonne sottoporta sono nel colore della carrozzeria, mentre i gusci degli specchietti esterni sono cromati opachi. La T-Roc R è equipaggiata con cerchi in lega da 19″ Pretoria in Nero Grafite opaco e pneumatici 235/40 R 19 che ne caratterizzano ulteriormente lo stile sportivo. Tutto l’abitacolo è pervaso dallo spirito Volkswagen R. Gli interni di questo modello sportivo affascinano grazie agli elementi artigianali e all’ergonomia ottimale. I supporti lombari nei sedili sportivi anteriori regolabili in altezza aumentano il comfort del guidatore e del passeggero anteriore. I fianchetti interni sono in microfibra Artvelour in stile racing, la seduta centrale e i posti posteriori esterni sono in tessuto Carbon Flag. I fan della personalizzazione dello stile possono scegliere il pacchetto pelle opzionale Nappa e una delle tinte bicolore.

Volkswagen T-Roc R: tecnologia senza limite

Come tutti i modelli T-Roc, anche la versione R è ottimamente connessa e dotata di moderni sistemi di assistenza alla guida. Si va dal rilevatore di stanchezza del conducente Fatigue Detection, fino al servizio chiamata di emergenza automatica, passando per l’assistenza alla partenza in salita. Il completo pacchetto di assistenza al conducente comprende, tra gli altri, il cruise control adattivo ACC Stop & Go, l’assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e l’assistente alla frenata di emergenza Front Assist. Sono invece disponibili in opzione il Traffic Jam Assist e l’assistente di uscita dal parcheggio con il sensore per l’angolo cieco Blind Spot. Il nitido touchscreen TFT da 8″ del sistema Composition Media con design simile a un tablet viene collegato allo smartphone in pochi secondi. Tramite App-Connect di serie, alcune app per Android e iOS possono essere visualizzate e comandate sulla superficie più ampia dello schermo. Lo stesso vale anche tra l’altro per le voci della rubrica, le liste di brani musicali e le voci di calendario. L’interfaccia telefonica Comfort disponibile come optional permette la carica induttiva. In alternativa i PC tablet e gli iPad possono anche essere collegati anche tramite WLAN. Attraverso l’Active Info Display a colori è possibile selezionare diversi profili e visualizzazioni.