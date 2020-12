Novità auto 2021 – 2022: i modelli in arrivo il prossimo anno

Con il 2021 dietro l'angolo il mondo delle quattro ruote accoglierà tanti nuovi modelli, non solo elettrici e ibridi ma anche con motore a combustione: dalla Maserati MC20 alla BMW Serie 2, dalla nuova Peugeot 308 alla Giulia GTA e GTAm

Non solo elettrico e ibrido! Dopo avervi presentato tutte le prossime vetture elettrificate che vedono la luce nel 2021-2022, è giunto il momento di vedere quali sono i modelli in uscita nel prossimo biennio con motore endotermico: la lista, anche stavolta, è bella lunga e ci sono vetture per tutti i gusti e per tutte le tasche. Si spazia dalle sportive vere e proprie, come le bellissime Maserati MC20, Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm e Ferrari Portofino M, ai SUV a ruote alte, come la nuova BMW X3 e la Hyundai Bayon, dalle berline di lusso come la Rolls-Royce Ghost ai crossover destinati alla città e alle gite fuori porta, tra i quali la Citroen C3 Aircross e la Opel Crossland X. Ma andiamo con ordine, elencando tutte le novità per tipologia di utilizzo.

NOVITA’ AUTO 2021 2022: CITYCAR E CROSSOVER

Iniziamo dalle vetture cittadine: tra le più attese per quest’anno figura sicuramente la nuova Dacia Sandero, sia in versione Streetway che Stepway a ruote alte, seguita dal restyling della Opel Crossland X che, in realtà, per il 2021 perde la “X” aggiornandosi con un nuovo look, derivato dalla Mokka, e con motori più efficienti tutti omologati Euro 6d. Verso il mese di luglio, invece, arriva sul mercato il facelift della Citroen C3 Aircross, la quale introduce anche l’inedito BlueHDi 110 S&S a gasolio dai bassi consumi e con omologazione Euro 6.2.

Il mese successivo, a seguire, è la volta del Model Year 2021 della Dacia Lodgy, rinnovato soprattutto nell’estetica che abbandona la categoria delle monovolume per abbracciare quella dei SUV/crossover seguendo la tendenza della sempre più apprezzata Duster. Alla fine dell’anno, invece, scende sotto i riflettori l’atteso restyling della Peugeot 308, sia in versione berlina che station wagon, al fianco della nuova generazione della Skoda Fabia, basata sulla piattaforma MQB A0 del Gruppo Volkswagen già utilizzata con successo per le piccole Polo, Ibiza e Audi A1.

NOVITA’ AUTO 2021: SUV PREMIUM

Ben più corposa la categoria dei SUV veri e propri, che nella nostra lista delle vetture elettrificate pubblicata di recente era stata praticamente l’indiscussa protagonista. Tra i modelli a motore endotermico arrivano innanzitutto i restyling delle Peugeot 3008 e 5008: la prima, in realtà, punta tutto sulla nuova tecnologia plug-in hybrid lasciando come alternative il PureTech 130 S&S a tre cilindri, il quattro cilindri 1.6 Litri da 160 cavalli e il BlueHDi a gasolio, mentre la seconda sfrutta proprio queste motorizzazioni affiancandole in gamma con le versioni 180 più potenti a benzina e diesel.

Verso i mesi di aprile e maggio viene lanciata la versione 2021 della SsangYong Rexton, caratterizzata da un potente quattro cilindri 2.2 Litri a gasolio da 202 cavalli e 450 Nm di coppia massima, seguita dalla Renault Koleos, dal MY 2021 della Jaguar E-Pace (rivisto praticamente da cima a fondo) e dalla Skoda Karoq, prevista per la fine dell’estate con un nuovo propulsore 2.0 TDI Evo da 115 cavalli (o da 150 nella versione più potente) che prende il posto del precedente 1.6 TDI.

In autunno, invece, arriva il Model Year 2021 della sempreverde BMW X3, intravista ad ottobre sul circuito del Nurburgring per alcuni test in pista, al fianco di altri quattro modelli che chiudono un anno sicuramente prolifico per la categoria SUV: nell’ordine, Hyundai Kona N, versione sportiva da 250 cavalli (o forse di più) del noto crossover coreano, Maserati Grecale, che eredita la piattaforma della Stelvio e viene commercializzato anche in una variante elettrica, Hyundai Bayon, B-SUV che definisce la porta di accesso della Casa di Seul, e Land Rover Defender, che porta in dote i nuovi sei cilindri a gasolio e un’inedita versione plug-in hybrid.

NOVITA’ AUTO 2021-22: BERLINE SPORTIVE… E NON SOLO

Anche se l’elettrico sta dimostrando di sfornare vetture capaci di prestazioni impressionanti a livello, se non superiori, a quelle con motore endotermico, il mondo dell’automotive è ancora molto legato alle performance “a combustione”, come dimostrato dalle novità 2021 che ora andremo ad elencarvi. Le prime in arrivo sono le bellissime BMW M3 e M4, che introducono al fianco del potentissimo sei cilindri da 480 o 510 cavalli quel muso con griglia “a doppio rene” che, di fatto, rappresenta un’estremizzazione dei canoni stilistici fondamentali della Casa dell’Elica.

Sempre nei primi mesi del 2021 arriva anche la Ford Puma ST, curata dalla divisione Ford Performance con quell’1.5 Litri da 200 cavalli e 320 Nm di coppia massima a tecnologia EcoBoost derivata dalla Fiesta, così come la versione S Line Competition Plus della mitica Audi TT, caratterizzata da un allestimento al top di gamma corsaiolo e contraddistinto dal 2.0 TFSI da 245 cavalli e 370 Nm di coppia. In primavera, a seguire, è il turno della Volkswagen Golf R da 320 CV, affiancata dalla variante Alltrack da off-road, della Kia Stinger e delle versioni sportive delle Hyundai i20 e i30, riconoscibili dalla sigla N e da motori turbo-benzina rispettivamente da 204 e da 250 cavalli (per la i30 si arriva addirittura a 280 nell’allestimento Performance).

Ad estate inoltrata arriva anche l’Audi RS3, versione estremizzata della S3 che è già un potenziamento della berlina A3, e la scoperta Mercedes SL, mentre tra le berline di lusso dobbiamo sottolineare il debutto sul mercato del MY 2021 della Rolls-Royce Ghost, praticamente riprogettato da zero e ora basato sulla piattaforma delle sorelle Phantom e Cullinan con tanto di motore V12 dotato di doppia sovralimentazione da 6.75 Litri di cilindrata, capace di ben 570 cavalli e 850 Nm di coppia massima.

NOVITA’ AUTO 2021-2022: SUPERCAR

Concludiamo la nostra corposa lista di novità per il 2021 con le sempre tanto attese supersportive a quattro ruote, capitanate davanti a tutti dall’ultimo gioiello di casa Maserati: stiamo parlando della MC20, equipaggiata con quel poderoso V6 da 630 cavalli con tecnologia MCT derivata dalle powerunit da Formula 1 e prevista per il mese di aprile, in seguito al quale “scenderà in pista” anche la nuova versione della sempreverde Porsche 911 GT3, rifinita nell’estetica ma soprattutto nel suo sei cilindri boxer aspirato da ben 550 cavalli.

A giugno è il turno della Ferrari Portofino M, la “scoperta” Made in Maranello dal look ancora più aggressivo e con una potenza maggiorata di venti cavalli per quanto riguarda il suo V8 turbo-compresso da 3855cc, mentre in estate inoltrata arriva in Italia la C8 Stingray a stelle e strisce marchiata Corvette.

Un mese dopo il trono delle nuove supercar 2021 torna nelle mani dell’Italia grazie all’arrivo delle esagerate Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm da 540 cavalli e dall’aerodinamica super-affinata (soprattutto sulla “modificata”), mentre chiude i giochi a fine anno l’ultima creazione a benzina marchiata Lotus. Stiamo parlando della Type 131, caratterizzata da un look su base Elan e da una dotazione con la quale l’obiettivo è quello di dare filo da torcere alle rivali Porsche 718 Cayman, Alfa Romeo 4C e Alpine A110. Con tanta carne al fuoco una cosa è certa: nel 2021 e l’anno successivo ci sarà davvero da divertirsi!