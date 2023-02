A Vicenza le premiazioni dei Campioni Italiani ACI 2022

Al Teatro Palladio di Vicenza è stata presentata la nazionale piloti ACI Team Italia, assegnato il Premio “Uno di noi” ad Antonello Coletta della Ferrari e il riconoscimento alla carriera per il due volte iridato rally Miki Biasion

Lo scorso fine settimana, venerdì 3 e sabato 4 febbraio, si sono svolte a Vicenza presso il Teatro Palladio le premiazioni dei Campioni Italiani ACI 2022, una due giorni in cui sono stati protagonisti i migliori interpreti dell’automobilismo nazionale. Presenti all’appello il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, il Presidente dell’AC Vicenza Luigi Battistolli, l’intero staff ACI Sport e il ministro Roberto Calderoli.

Durante la giornata di premiazioni sono stati insignite diverse onorificenze: innanzitutto è stato assegnato il premio alla Carriera per Miki Biasion, due volte campione del mondo rally, a cui sono seguiti il premio “Most Improved Driver 2022” ad Alberto Battistolli, giovane che si è saputo distinguere per il miglior progresso nell’ambito del Campionato Europeo, e il premio “Uno di noi” ad Antonello Coletto, responsabile Ferrari per le corse GT.

Applauditi anche gli otto componenti dell’ACI Team Italia, la nazionale piloti: Andrea Kimi Antonelli passerà nel 2023 in Formula Regional con Prema, mentre Gabriele Minì effettuerà il passaggio in F3 con Hitech. Il già citato Alberto Battistolli correrà il Campionato Europeo in Rally2, tra le due ruote motrici nella serie continentale Junior ci saranno Roberto Daprà e Mattia Zanin. Nelle serie baltiche faranno preziosa esperienza i sedicenni Valentino Ledda e Giovanni Trentin sulle Ford Fiesta Rally4. Nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco il portacolori è Damiano De Tommaso.

Nella due giorni di premiazioni si sono inoltre succeduti i vari rappresentati di tutte le restanti discipline, dalle specialità Auto Storiche (Regolarità, Velocità in salita e Rally) a quella dello Slalom, dalla Formula Challenge ai campioni Esport, dalla Velocità in Montagna al Karting fino all’off-road (Cross Country, velocità su terra e su ghiaccio, drifting, rallycross, trial e regolarità) e al Rally, per un totale di 788 riconoscimenti assegnati in dodici cerimonie di premiazione.