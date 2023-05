Interni auto del futuro: gli schermi potrebbero essere così

BMW lavora per eliminarli, sfruttando la realtà aumentata, nuovi spazi (come i finestrini) e forse il 3D. Ecco il futuro degli schermi delle auto

Il mondo dell’auto è in continua evoluzione e ih questi ultimi anni la tecnologia è diventata l’assoluta protagonista. Tecnologia applicata a ogni dettaglio, specialmente negli interni, come gli schermi.

Schermi auto: la tecnologia viaggia veloce

Durante l’ultima edizione del CES di Las Vegas si è potuto avere un assaggio di qualche progetto che nei prossimi anni potrebbe diventare realtà. Gli schermi sembrano destinati a diventare sempre già centrali per funzionalità e impianti, vere e proprie consolle all’interno delle quali tasti fisici scompariranno in favore di soluzioni full touch screen. Maggiori dimensioni saranno associate a nuove funzioni.

Come anticipato dal CEO di BMW, Olivier Zipse, entro 10 anni i grandi schermi presenti nella zona centrale del cruscotto scompariranno per evitare che il guidatore abbassi lo sguardo per poter azionare determinati comandi. Ma non solo. Secondo alcuni membri della Comunità Europea, infatti, sarebbe piuttosto necessario sostituirli con ulteriori sistemi di proiezione sul parabrezza. Vision Dee, il sistema presentato da BMW, è un esempio futuro: questo consente ai conducenti di scegliere quanta realtà aumentata vogliono vedere proiettata sul parabrezza durante la guida sfruttando anche la superficie dei finestrini eliminato. così i classici schermi presenti sul cruscotto e sulla consolle centrale. Il futuro, però, è oggi e chissà che questa soluzione non sia solo temporaneamente e nell’avvenire sia il 3D a prendere posto, è proprio il caso di dirlo, nelle nostre vetture.