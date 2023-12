AEHRA costruirà il suo primo stabilimento italiano in Abruzzo

AEHRA, la start-up milanese di veicoli elettrici di alta gamma, ha annunciato che presto avvierà la costruzione del suo primo stabilimento italiano. Si troverà in provincia di Teramo.

L’industria automobilistica italiana sta per accogliere un nuovo e significativo capitolo con l’avvento della prima fabbrica di AEHRA in Abruzzo. La start-up milanese, emergente nel segmento dei veicoli elettrici, ha scelto Mosciano Sant’Angelo (in provincia di Teramo) per costruire il suo primo impianto produttivo, un investimento che non solo segna un importante passo avanti per il brand, ma rappresenta anche il più grande investimento italiano fatto fino ad ora nel settore delle vetture elettriche.

Il progetto prevede un esborso complessivo di 540 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, 60 milioni saranno destinati alla realizzazione fisica del sito mentre la restante parte servirà per l’acquisizione di linee produttive all’avanguardia, sia per il sito di Mosciano che per i partner coinvolti nel progetto.

Inoltre, il produttore di EV ha pianificato ulteriori 350 milioni di euro in ricerca e sviluppo nei prossimi tre anni, con l’obiettivo di diventare operativo a metà del 2026 e impiegare circa 500 addetti.

La Regione Abruzzo è ricca di know-how nella lavorazione del carbonio

La scelta di questa località non è casuale. Hazim Nada, CEO di AEHRA, ha evidenziato l’elevato know-how della regione nella lavorazione del carbonio e le condizioni favorevoli nell’ambito automotive, unite a costi contenuti rispetto ad altri distretti. In aggiunta, la posizione logistica è ottimale, garantendo un facile accesso ai porti dell’Adriatico e a quelli centrali del Mediterraneo.

La posizione strategica del nuovo stabilimento, situato all’interno delle tre particelle della Zes Abruzzo, lo collega a una rete europea di produzione automotive di alto livello. Le scocche delle vetture, in fibra di carbonio con tecnologia SMC, saranno prodotte nel Teramano, una regione già nota per la sua collaborazione con importanti case automobilistiche e il settore aerospaziale.

Le batterie saranno fornite da Volt Factory del gruppo Miba. L’architettura elettrica e l’elettronica saranno, invece, sviluppate in collaborazione con Bosch, sia in Italia che in Germania.

L’obiettivo finale di AEHRA è quello di iniziare la consegna dei suoi primi veicoli elettrici entro la fine del 2026, segnando un momento storico per il settore automotive italiano e rafforzando il posizionamento dell’azienda come un innovativo produttore di EV nel panorama globale.