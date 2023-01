Aiways 6 SUV: l’infotainment si aggiorna con nuove funzionalità

Il SUV Coupé Aiways 6 ottiene un aggiornamento dell'infotainment con schermo da 14,6'' in abbinamento al quadro strumenti da 8,2''

È arrivato il 2023 anche per il SUV Aiways 6, che con l’anno nuovo va ad aggiornare completamente l’infotainment a disposizione di guidatore e passeggeri: il display touchscreen, ora con diagonale da 14,6 pollici, è comodamente posizionato sulla parte superiore del cruscotto, il quale può essere preso come riferimento di categoria in abbinamento al nuovo display informativo del conducente da 8,2 pollici senza compromettere la visibilità durante la marcia.

La loro usabilità nel quotidiano è stata migliorata perchè al posto di sottomenu complessi e intricati, tutte le funzioni necessarie per la guida, l’intrattenimento e la comunicazione sono subito visibili sulla schermata iniziale. Nella barra di stato superiore, oltre alla prontezza del veicolo, all’indicazione della marcia inserita, all’autonomia residua e alla connettività di Wi-Fi, Bluetooth e dati mobili, vengono infatti mostrati anche il volume, le notifiche, lo stato di aggiornamento e l’orario.

A sinistra, invece, sono visualizzati in tempo reale la modalità di guida corrente, la velocità di marcia e l’area intorno al veicolo rilevata dai sensori di assistenza assieme alla segnaletica stradale, mentre nella barra di stato inferiore è possibile interagire con il menu di carica, attivare il park assist o avviare la telecamera a 360 gradi quando il veicolo è fermo. Il widget principale, tuttavia, è quello più importante perchè a seconda delle preferenze e della personalizzazione del conducente, è possibile visualizzare e utilizzare varie funzioni con il massimo livello di dettaglio, alle quali si può ricorrere soprattutto per l’intrattenimento e la comunicazione, nonché per configurare le caratteristiche di sicurezza e i sistemi di assistenza alla guida.