All’asta la Jordan del debutto in F1 di Schumacher

È stata venduta presso la casa d’aste Bonhams la Jordan-Ford 191 con cui Michael Schumacher ha fatto il suo debutto in F1. La monoposto è stata usata dal pilota tedesco nel week end del GP di Spa del 1991, che ha segnato l’esordio dell’allora 22enne tedesco nella massima serie.

Jordan-Ford 191: un’auto che sa di storia

Quel fine settimana sembrava essere iniziato sotto una buona stella per Schumacher che si dimostrò velocissimo sin dalle prove libere. In qualifica, poi, il tedesco onfermò l’ottima performance, conquistando il 7° posto, più veloce di 7 decimi rispetto al compagno di squadra Andrea De Cesaris. Le speranze di conquistare punti iridati svanirono poi in gara visto che Schumi fu costretto al ritiro dopo pochi mesi di corsa per un danno alla frizione.

La Jordan-Ford 191 era stata venduta al pilota e collezionista Jean Beurlys Blaton che la conservò fino al 2005, salvo poi cederla a Didier Siruge, che l’ha guidata occasionalmente in alcuni eventi, tra cui il Festival of Speed di Goodwood. Negli anni successivi, l’auto è passata nelle mani di varie collezioni e nel 2021, in occasione del trentennale del debutto di Michael Schumacher in Formula 1 a Spa, la vettura è stata riportata in pista dal figlio Mick.