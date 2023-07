Andrea Dovizioso, leggenda della MotoGp, è il nuovo Brand Ambassador ELF

TotalEnergies Marketing Italia è entusiasta di annunciare che Andrea Dovizioso, la leggenda della MotoGp, è il nuovo Brand Ambassador ELF, all’interno del progetto #BeYour(s)Elf, la campagna volta a stimolare a vivere le proprie passioni, stupirsi e a dedicarsi del tempo, accompagnati dal famoso marchio della Compagnia

Passione, emozioni, grandi performance, affidabilità e serietà: sono questi gli ideali che hanno in comune TotalEnergies e Andrea Dovizioso, il nuovo Brand Ambassador ELF, che si inserisce all’interno del progetto #BeYour(s)Elf, la campagna volta a stimolare a vivere le proprie passioni, stupirsi e a dedicarsi del tempo, accompagnati dal famoso marchio della Compagnia.

Andrea Dovizioso, di origini romagnole, è amante del mondo motociclistico da tutta la vita. Campione Italiano Challenge Aprilia nel 2000, diventa Campione Europeo GP l’anno successivo, a soli 15 anni. Andrea si merita una wild car nel Campionato del Mondo Velocità del 2001 esordendo poi, come pilota titolare, nella stagione 2002. Con all’attivo quattro podi conquistati durante il suo secondo anno nella classe 125cc, Dovi viene incoronato nel 2004 Campione del Mondo. Il passaggio nella categoria intermedia, la 250cc, con Honda porta ad Andrea importanti risultati che gli garantiranno l’accesso in MotoGP nel 2008, proprio con HRC per le prime 4 stagioni e, poi, con Yamaha. Ma è il passaggio a Ducati, nel 2013, che vedrà l’affermazione di Dovi tra i grandi del motociclismo. Grazie al suo talento e alla sua dedizione, Andrea infatti sarà titolato vice-campione del mondo per ben 3 anni consecutivi.

Dopo essere stato grande protagonista del Motomondiale, Andrea Dovizioso ha deciso di coronare il suo sogno e dedicarsi alla sua passione più grande, quella del Motocross con la realizzazione di 04 Park – Monte Coralli: un progetto ambizioso che sta nascendo in un luogo iconico come quello del crossodromo di Faenza.

Il progetto, sottoscritto da Bronchi Combustibili, distributore autorizzato ELF della Romagna, darà vita a un’area polifunzionale, che offrirà servizi alla comunità non solo sportiva ma al territorio tutto. Si tratta dell’ennesima prova di come entusiasmo, dedizione ed emozioni possano dar vita a grandi risultati.

Ed è proprio per questo motivo che Andrea Dovizioso ha deciso di diventare il nuovo Brand Ambassador di ELF, da sempre sinonimo di qualità, performance e passione: “Quando mi hanno presentato il progetto di ELF #BeYour(s)elf e l’idea che ci stava dietro, ho subito capito che tra me, 04 Park e il loro marchio poteva nascere qualcosa di valore. Vivere le proprie passioni, seguire le emozioni, investire il proprio tempo in qualcosa che esce dalla nostra zona di comfort, ma che ti accende qualcosa dentro. Tutto questo è esattamente quello che ho scelto di fare io, ponendomi un obiettivo sia come atleta nel motocross che come imprenditore del progetto che sognavo.”

I valori che Andrea condivide con la Compagnia e il marchio ELF sono anche raccontati all’interno della campagna #BeYour(s)elf. I prodotti ELF, infatti, sono studiati per garantire esperienze uniche, con il top della tecnologia, e per permettere a tutti di godere fino in fondo delle emozioni che solo la guida può donare.