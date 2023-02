Angelelli D2 Granturismo: supercar solo pista da 850 CV

Sviluppata dalla Angelelli Automobili, è disponibile in versione endotermica ed elettrificata: prezzi a partire da 450.000 Euro

Un’alternativa a Ferrari, Lamborghini e Porsche? Se volete rimanere in Italia, potete prendere in considerazione la nuova Angelelli D2 Granturismo: si tratta di una supercar (per ora omologata solo per l’utilizzo in circuito) costruita dalla Angelelli Automobili, startup romana con filiale in Texas (Stati Uniti) che propone un pacchetto dalle forme fluide e aerodinamiche, declinato in due tipologie di motorizzazioni (endotermica ed elettrificata) con prezzi in partenza da 450.000 Euro.

La Angelelli D2 Granturismo, come si evince dal nome, è una GT interamente votata alle prestazioni: il suo telaio, costruito con la tecnica di stampa 3D, la rende pesante solo 1.300 kg mentre l’aerodinamica è gestita a livello elettronico attraverso molteplici superfici attive e deviatori di flusso con il risultato di raggiungere una downforce complessiva di ben 1,65 tonnellate. Minimalista ma allo stesso tempo lussuoso l’abitacolo e decisamente completa la dotazione di serie, che prevede addirittura un casco per il pilota con head-up display incorporato.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, le configurazioni disponibili sono due: quella endotermica con motore 5.7 V8 a doppio turbo da 600 cavalli e quella elettrificata Sport, la quale aggiunge al precedente la trazione integrale e un’unità elettrica che le fa raggiungere la potenza massima di 850 CV. In futuro, inoltre, sono previste una versione full-electric a quattro motori e addirittura una alimentata ad idrogeno. I prezzi? Da 450.000 Euro per il modello a combustione, che salgono a 580.000 Euro per il modello ibrido Sport.