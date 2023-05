Aspark Owl: due Guinness World Records di velocità per l’hypercar elettrica

L'Aspark Owl, un'hypercar 100% elettrica made in Japan da oltre 2000 CV di potenza, ha conquistato due record di velocità nel quarto di miglio e nell'ottavo di miglio presso l'aeroporto di Elvington.

Nel segmento delle hypercar elettriche, c’è un nuovo modello che ha conquistato ben due record di velocità: l’Aspark Owl. Questa belva, proveniente direttamente dal Sol Levante, ha conquistato due Guinness World Records, dimostrando che l’elettrificazione del settore automobilistico non conosce limiti.

Sul suolo inglese, presso l’aeroporto di Elvington, la Owl ha stabilito due record mondiali. Ha ottenuto una velocità media di 309,02 km/h nell’ottavo di miglio, che ha poi superato, registrando una velocità media di 318,85 km/h nel quarto di miglio. Tali dimostrano le capacità strepitose di questa hypercar.

Il bolide di Aspark non si ferma qui: può raggiungere una velocità massima di 400 km/h, un numero impressionante per un’auto completamente elettrica. Ma quello che lascia veramente senza fiato è la sua capacità di accelerazione: 0-96 km/h in soli 1,72 secondi. La casa automobilistica giapponese, tuttavia, non è soddisfatta e ha dichiarato di voler scendere sotto la soglia degli 1,7 secondi grazie ad ulteriori sviluppi.

Eroga ben 2012 CV di potenza grazie a quattro motori elettrici

Sotto la sua carrozzeria di fibra di carbonio, l’Aspark Owl nasconde ben quattro motori elettrici, combinati per offrire una potenza di ben 2012 CV e una coppia massima di 2000 Nm. Accanto c’è una batteria da 64 kWh, che secondo l’azienda assicura fino a 450 km di autonomia nel ciclo di omologazione cinese NEDC.

Oltre a potenza e velocità, la Owl è anche esclusiva, con soli 50 esemplari previsti per la produzione. Inoltre, ogni unità viene venduta a partire da 2,9 milioni di euro. La vettura non solo rappresenta un incredibile salto in avanti nel segmento delle hypercar a zero emissioni, ma segna anche un momento storico per il Giappone e per il settore automobilistico globale.