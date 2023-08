Assicurazione: il CdM approva il decreto legislativo che riguarda anche i monopattini elettrici

Nel corso di una riunione, il Consiglio dei Ministri ha approvato un progetto di decreto legislativo che riguarda l'assicurazione auto, compresi i veicoli elettrici leggeri come i monopattini.

Nella recente riunione preliminare del Consiglio dei Ministri, è stato approvato un progetto di decreto legislativo per incorporare una direttiva europea riguardante l’RC Auto. Presentato dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), il progetto prevede una clausola di obbligatorietà specifica per veicoli elettrici leggeri, inclusi i monopattini.

In particolare, il testo propone delle modifiche al Codice della Strada e alle assicurazioni private. L’obiettivo è definire le circostanze in cui è necessaria una copertura assicurativa.

Una parte significativa del decreto legislativo potenzia l’utilizzo del preventivatore, uno strumento che permette ai consumatori di confrontare gratuitamente le tariffe delle compagnie assicurative. Si può accedere al preventivatore tramite i siti Web dell’IVASS e del MIMIT.

L’obbligo dell’assicurazione è stato esteso a tutti i veicoli

Per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione, è stato esteso a tutti i veicoli, indipendentemente dal terreno su cui si muovono, se siano in movimento o in sosta, e persino se circolano in aree con restrizioni d’accesso. Un esempio di questo potrebbe essere i veicoli utilizzati negli aeroporti per trasportare i passeggeri tra il gate e l’aereo.

Nel decreto legislativo, come si è appreso, sono incluse alcune esenzioni. In particolare, l’assicurazione non è obbligatoria per i veicoli non adatti al trasporto, quelli ritirati dalla circolazione per rottamazione o sequestro e quelli che vengono volontariamente sospesi dalla circolazione (ad esempio per un uso stagionale).

La principale novità è la possibilità per l’assicurato di sospendere volontariamente la propria copertura assicurativa. Questa possibilità, precedentemente lasciata alla discrezione della compagnia assicuratrice, ora viene regolamentata. Infine, il periodo di sospensione può essere rinnovato più volte, ma non può durare più di nove mesi all’anno.