Assicurazioni auto: da gennaio aumenti oltre il 16% rispetto al 2022

Il premio RC Auto medio a gennaio 2023 si è attestato a 381,40 Euro, in crescita del 16,3% rispetto al valore del 2022

Il 2023 è iniziato sotto il segno dei rincari, non solo di elettricità e generi alimentari… ma anche per quanto riguarda il costo delle assicurazioni RC Auto: secondo quanto riportato da un’analisi effettata dall’Osservatorio auto ed elaborata successivamente da segugio.it, nel mese di gennaio il premio medio si è attestato a 381,40 Euro, per un rialzo del 16,3% rispetto allo stesso mese del 2022 e il più alto registrato dall’Osservatorio negli ultimi 5 anni.

Analizzando la situazione a livello regionale, gli aumenti sono stati riscontrati in quasi tutte le regioni italiane: il picco è stato registrato in Lombardia (19,9%), dove il premio medio è passato dai 270 Euro di gennaio 2022 ai 323,70 Euro di gennaio 2023, seguita da Puglia ed Umbria con un rialzo del 19,6%. Le Regioni più “fortunate” sono state invece Campania, Calabria e Trentino-Alto Adige, dove gli aumenti sono stati più contenuti e rispettivamente del 12,1%, 12,2% e 12,5%. Per quanto riguarda le province, invece, in testa alla classifica troviamo Brescia (+23,2%), Roma (+19,6%), Bergamo (+19,1%) e Milano (+19%), mentre quelle del sud hanno subito rialzi più contenuti a partire da Salerno (+10,9%), Napoli (+12,2%) e Palermo (+14,9%).

Il consiglio più prezioso per risparmiare sulla stipula di una nuova assicurazione RC Auto è quello di valutare il cambio di compagnia (visto che alcune, per i nuovi clienti, applicano sconti tra il 12 e il 19%) e utilizzare un servizio di comparazione delle polizze, che permette di risparmiare fino al 50% in base alle proprie esigenze. Un servizio di questo tipo è proprio quello offerto da segugio.it, che potete trovare a questo link.