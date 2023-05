AUTO1 Group Price Index: ad aprile scendono i prezzi delle auto usate

L’AUTO1 Group Price Index, il report sui prezzi delle auto usate in Europa, mostra un leggero calo dei prezzi all'ingrosso delle auto usate nel mese di aprile 2023. L'indice è sceso dell'1,4% rispetto a marzo 2023, passando da 150,9 a 148,7

Il mercato delle auto usate in Italia è stato influenzato dalla pandemia COVID-19, ma sembra mostrare segnali di ripresa. Secondo l’ultimo rapporto AUTO1 Group Price Index, i prezzi delle auto usate sono leggermente scesi nel mese di aprile 2023 rispetto al mese precedente, con una diminuzione dell’1,4% e un valore complessivo di 148,7. Tuttavia, i prezzi sono ancora stabili su base annua e, sebbene siano scesi rispetto al 2022, rimangono alti rispetto al 2021.

L’indice, che analizza il database di circa 3,6 milioni di transazioni di auto usate in Europa, è stato sviluppato per migliorare la trasparenza del mercato dell’usato e fornire insight sui prezzi all’ingrosso. L’AUTO1 Group Price Index è stato lanciato nel gennaio 2015 con un valore di riferimento pari a 100 e viene pubblicato mensilmente.

AUTO1 Group, fondata nel 2012, è una tech company multi-brand che si propone di creare il modo migliore per acquistare e vendere auto. Il Gruppo opera in oltre 30 paesi in Europa e ha raggiunto un fatturato di 6,5 miliardi di euro nel 2022. Con i suoi brand C2B come noicompriamoauto.it, offre ai consumatori il modo più semplice e veloce per vendere la propria auto, mentre AUTO1.com è la piattaforma B2B per le auto usate più grande in Europa. Il brand B2C Autohero, invece, sfrutta la tecnologia e l’eccellenza operativa su larga scala per offrire ai consumatori la migliore esperienza di acquisto di un’auto online.

In sintesi, sebbene i prezzi delle auto usate in Italia siano leggermente scesi nel mese di aprile, il mercato sembra mostrare una certa stabilità su base annua. AUTO1 Group, con la sua presenza in Europa e la sua innovativa tecnologia, offre ai consumatori e ai commercianti la possibilità di acquistare e vendere auto in modo semplice e veloce.