Automotive Dealer Day 2023, a Verona dal 16 al 18 maggio tante iniziative e studi di settore

Dal 16 al 18 maggio 2023 si terrà a Verona l’edizione di Automotive Dealer Day, il salone della distribuzione automobilistica, che quest’anno vedrà la partecipazione di 19 brand auto e moto e più di 90 aziende del settore, tra cui i concessionari protagonisti assoluti insieme a tutto il mondo dei servizi che gira attorno a loro. Inoltre, Infomotori.com dedica crescente attenzione ai Top Dealers Italia che quest’anno potranno beneficiare anche di una guida cartacea e digitale che sfrutterà proprio ADD per intervistare i protagonisti del settore.

Il Centro Studi e Ricerca Quintegia illustrerà sul palco dell’evento numerosi studi e iniziative, elaborati in collaborazione con i partner del settore della mobilità, per fornire agli operatori del settore gli strumenti concreti per definire le strategie, gli interventi e le azioni necessarie ad affrontare i cambiamenti del mercato e le nuove sfide che si presentano. Si parlerà di nuove leve sulle quali insistere per supportare le vendite, di come sta cambiando il profilo del cliente finale, di come evolvono le forme di utilizzo, di come l’innovazione tecnologica favorirà il cambiamento e snellirà i processi e di dove si incontrano le nuove normative e i percorsi virtuosi. Gli esperti di Quintegia sviluppano all’interno del proprio Centro di elaborazione dati analisi qualitative che risponderanno a queste e tante altre domande.

Tra gli appuntamenti imperdibili in calendario, troviamo RESET, Internet Sales Award 2023 e Startup Generation Award 2023.

RESET, realizzato in collaborazione con Findomestic Banca, è un progetto che mira ad approfondire i componenti ESG (Environmental – ambientale, Social – sociale e Governance – gestione aziendale). Il focus del 2023 è la sostenibilità ambientale e per la prima volta verrà presentata una mappatura in chiave di criteri ESG dei dealer italiani effettuata da Quintegia. I risultati dell’analisi qualitativa saranno illustrati nella sessione “SFIDE – Strategie in evoluzione per il nuovo contesto”.

L’Area Startup ospiterà tutte quelle realtà innovative che vogliano una vetrina al cospetto dei maggiori player del settore automotive. Inoltre, alla migliore startup verrà conferito lo Startup Generation Award 2023, sviluppato da Quintegia in collaborazione con Subito.

Internet Sales Award 2023, in collaborazione con AutoScout24, mira ad individuare il Best Digital Dealer. Il concessionario o rivenditore che gestisce in modo performante la propria presenza online, sia attraverso lo sviluppo e il continuo aggiornamento del sito aziendale sia tramite l’utilizzo di un’efficace strategia digitale nei principali canali di comunicazione, sarà premiato nel workshop “EVOLVERE – Evolvere dentro e fuori gli schemi”.

Automotive Dealer Day 2023 si aprirà ufficialmente martedì 16 maggio con Futurista, la Welcome Night di Quintegia, una serata esclusiva sponsorizzata dal Gruppo Koelliker. Mercoledì tornano le tradizionali Automotive Dealer Night riservate agli addetti ai lavori ed è un peccato questa chiusura fra mondo distributivo ed il pubblico che in realtà non è altro che il cliente che va in Concessionaria e compra poi le auto che il Dealer day insegna a vendere al meglio… Vinitaly per esempio seleziona con il prezzo e gli inviti gli accessi alla Fiera di Verona, ma poi organizza Vinitaly on the city dove tutti possono apprezzare ciò che è esposto alla piu’ importante rassegna vinicola internazionale, pagando un democratico biglietto per degustare un certo numero di vini…