Ayvens protagonista dell’evoluzione verso la mobilità sostenibile

Ayvens, che racchiude sia ALD Automotive che LeasePlan, ha registrato un aumento di veicoli elettrici immessi sul mercato nei primi nove mesi del 2023 rispetto al 2022.

Ayvens si è affermata come leader nel settore della mobilità globale, segnando un incremento significativo nell’adozione di veicoli elettrici nel 2023. La fusione di ALD Automotive e LeasePlan sotto il brand Ayvens non è solo una questione di identità ma un vero e proprio balzo in avanti nel campo della mobilità sostenibile.

L’impressionante percentuale del 34% di EV immessi sul mercato nei primi nove mesi di quest’anno sottolinea l’orientamento del brand verso un futuro sempre più ecosostenibile. Con un picco del 37% nel terzo trimestre del 2023, l’azienda ha superato di gran lunga la media europea del 22%, dimostrando la sua determinazione nel guidare il cambiamento. Alla fine del 2022, la flotta combinata di EV gestita da ALD Automotive e LeasePlan ammontava a 380.000 unità, un risultato che rispecchia l’impegno e la visione futuristica del marchio.

L’ambizioso piano PowerUP 2026

La strategia ambiziosa di Ayvens mira a un ulteriore salto qualitativo: entro tre anni, la metà delle nuove immatricolazioni dovrà essere full electric, con un obiettivo del 40% per i BEV e del 10% per i PHEV.

Un elemento chiave del piano PowerUP 2026 è il quadruplicare i contratti per i servizi in bundle EV, puntando a 400.000 entro il 2026. Questo potenziamento dell’offerta elettrica permetterà di ridurre drasticamente le emissioni di CO2, con l’obiettivo di scendere sotto i 90 g/km entro il 2026.

Tim Albersten, CEO di Ayvens, ha ribadito l’importanza dell’impegno nel raggiungere traguardi significativi nell’elettrificazione del settore automotive. Con 3,4 milioni di veicoli gestiti globalmente e una flotta multimarca di veicoli elettrici senza precedenti, Ayvens si posiziona come un pilastro fondamentale nella transizione energetica, impegnandosi a democratizzare l’accesso agli EV.

Un modello innovativo per un futuro sostenibile

Il percorso che Ayvens propone ai suoi clienti è articolato e ben strutturato, passando attraverso una diagnosi iniziale, analisi dei modelli di costi totali di proprietà (TCO) e delle emissioni di CO2, fino alla selezione delle migliori soluzioni di mobilità, il coinvolgimento degli stakeholder e un’attenta fase di monitoraggio. Questo approccio consente all’azienda di consolidare la propria leadership nell’orientamento verso la sostenibilità.

La crescente proporzione di EV nella flotta non si limita al noleggio dei nuovi veicoli ma si estende anche al mercato dell’usato, con Ayvens che punta a raggiungere 300.000 contratti entro il 2026. I veicoli usati, perfettamente mantenuti, offrono un’opportunità di noleggio a prezzi vantaggiosi e una vita utile estesa, contribuendo a rendere la mobilità sostenibile più accessibile.

La rete di partnership del brand è in continua espansione, con 430 collaborazioni in tutto il mondo. Questi legami sono essenziali per spingere l’innovazione e supportare l’impegno di Ayvens nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia e flessibili, sia per il mercato aziendale sia per i consumatori individuali.