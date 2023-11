B-On Pelkan: il futuro della consegna di pacchi elettrica e intelligente

Questo veicolo può anche essere dotato della tecnologia di distribuzione intelligente di pacchi di B-On, un sistema controllato dal GPS che elimina la necessità di sequenziare gli articoli durante il caricamento

Il panorama della mobilità verde si sta costantemente evolvendo, portando innovazioni che cambieranno radicalmente il modo in cui affrontiamo le consegne. Recentemente, il fornitore globale di mobilità green B-On ha annunciato una partnership con Mobility in Harmony (Mih), un ecosistema aperto per veicoli elettrici. Questa collaborazione rivoluzionaria si propone di migliorare le soluzioni di consegna per le flotte dei clienti di B-On, attuali e futuri.

B-On Pelkan EV: le caratteristiche

Uno dei frutti di questa collaborazione è il veicolo commerciale leggero Pelkan EV, un veicolo 100% elettrico sviluppato da B-On. Questo furgone è equipaggiato con il dispenser di pacchi intelligente ed ergonomico di B-On. Il debutto ufficiale del Pelkan EV è previsto per il CES di Las Vegas nel gennaio prossimo, con l’intenzione di introdurlo sul mercato nel 2024. Una caratteristica distintiva del Pelkan EV è la sua versatilità in termini di batteria, con opzioni da 43 kWh e 54 kWh. Questo veicolo può anche essere dotato della tecnologia di distribuzione intelligente di pacchi di B-On, un sistema controllato dal GPS che elimina la necessità di sequenziare gli articoli durante il caricamento.

Questo non solo semplifica il processo di consegna, ma riduce i tempi di consegna individuando automaticamente il pacco corretto per ciascun indirizzo di consegna. Il design ergonomico dello Smart Dispenser è stato ottimizzato per garantire un facile accesso e raggiungimento degli scaffali, contribuendo allo svolgimento sicuro delle operazioni di consegna. Secondo B-On, l’uso del sistema Smart Dispenser può portare a notevoli risparmi di tempo su ogni consegna, generando fino a 9.000 dollari in ricavi aggiuntivi per veicolo all’anno.

B-On Pelkan EV ridefinisce la mobilità verde

Mobility in Harmony (Mih) è una piattaforma aperta per lo sviluppo di veicoli elettrici fondata nel 2021 da Foxconn, un colosso multinazionale di elettronica, con il sostegno di giganti del software come Microsoft. Questo consorzio si propone di accelerare l’innovazione nel settore della mobilità elettrica, portando soluzioni avanzate come il Pelkan EV sul mercato. In sintesi, la collaborazione tra B-On e Mih è destinata a ridefinire il futuro della consegna di pacchi. Con il Pelkan EV e il dispenser di pacchi intelligente, possiamo aspettarci un cambiamento significativo nell’efficienza e nella convenienza delle consegne elettriche. Il futuro della mobilità verde si sta sviluppando di fronte ai nostri occhi, e promette di rivoluzionare il modo in cui riceviamo i nostri pacchi.