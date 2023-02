BMW festeggia il centenario con la mostra The Italians Touch a Roma

Nella filiale di BMW Roma è stata inaugurata la mostra "The Italians Touch", che propone tutte le vittorie storiche del brand tedesco

Il 2023 rappresenta un anno speciale per il marchio BMW: il costruttore tedesco, infatti, festeggia il centenario della divisione BMW Motorrad, i 50 anni di BMW Italia e i 20 anni della filiale BMW di Roma, che per l’occasione onorerà la sua partnership con la Casa dell’Elica attraverso una mostra speciale chiamata “The Italians Touch – Una storia di passione“.

Dopo il mese nello store di Milano , l’esposizione – realizzata da BMW Italia insieme ad Andreas Braun, curatore del BMW Museum – arriva nella Capitale per raccontare, forte delle oltre duemila presenze nello store di via Verni, le eccellenze italiane che hanno fatto grande il marchio tedesco. Presenti all’appello diverse vetture storiche, dalla BMW M1 di Giugiaro che ha avviato la storia del Brand sportivo M alla versione Touring di Michelotti, che è stato il designer guida della rinascita di BMW negli anni Cinquanta con la BMW 700 prima e la 1500 poi. Dalla “Art Car” di Sandro Chia fino alle memorabilia dei modelli da competizione, tra i quali spiccano quelli del trionfo di Pier Luigi Martini a Le Mans 1999, della Brabham BMW in Formula 1 delle GT di Alex Zanardi.

Sono tre, inoltre, le iniziative per commemorare i 50 anni di BMW Italia: innanzitutto la replica dei sound delle auto elettriche tedesco attraverso i BMW IconicSounds Electric, sviluppati dal Creative Sound Director del BMW Group, Renzo Vitale, assieme all’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala. In secondo luogo l’estensione delle infrastrutture di ricarica e del piano di comunicazione per i servizi di ricarica BMW e Mini e, infine, una nuova storia per la House BMW di Milano, con l’obiettivo di proseguire nella strategia “human centric” nella relazione con le persone ed il mercato, nell’ambito del quadrilatero della moda presente al Salone del Mobile.