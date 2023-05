Bollicine Elettriche 22 maggio 2023 presso Elevator Innovation Hub a Vicenza

Vai in scena la seconda puntata del Talk Show dedicato alla mobilità sostenibile ed alla economia circolare: gli imprenditori di successo sono tutti accomunati dalla crescente attenzione verso la salvaguardia ambientale

Dopo l’incontro inaugurale dello scorso 27 marzo – sempre presso la sede di Elevator Innovation Hub, primo polo tecnologico della provincia di Vicenza nella vecchia fabbrica Lovato Autogas in Strada di Casale 175 a Vicenza, Bollicine Elettriche rilancia con la seconda puntata prevista per lunedì 22 maggio (sempre dalle 17.30 alle 19.30 con brindisi finale offerto da Santa Margherita).

Il 27 marzo il numeroso pubblico ha potuto chiarirsi le idee circa la mobilità sostenibile e soprattutto circa i tempi della transizione elettrica che non saranno immediati se pensiamo che oggi in Italia – a fronte di un parco circolante di auto complessivo di circa 40 milioni di vetture – abbiamo meno di 200.000 auto elettriche (170.428 al 31.01.23 Fonte Motus-E). Nella prima puntata il Vicesindaco ed Assessore alla Mobilità Matteo Celebron, il Presidente dell’ACI Vicenza Luigi Battistolli, il Presidente dei Concessionari della provincia di Vicenza Vittorino Bisson ed il presidente AGSM AIM Giorgio Conte hanno tutti espresso il favore verso la mobilità elettrica, segnalando l’importanza della programmazione e progressività della transizione poiché il 2035 imposto dalla Commissione Europea sembra più un desiderio che una soluzione attuabile almeno nei Paesi mediterranei.

Bollicine Elettriche ha potuto respirare il futuro della mobilità elettrica e sostenibile con i prototipi di Mobilità modulare di Tommaso Gecchelin (portati all’expo di Dubai) come gli scenari del Future Mobility Director del Gruppo Volkswagen Italia Stefano Sordelli e la concretezza del più grande concessionario nazionale, Plinio Vanini, presidente del Gruppo Autotorino.

Gary Fabris di Confidustria ANCMA e Sonia Poletto Private Banker Fideuram insieme a Matteo Pozzi, Ceo di Elevator Innovation Hub hanno invece iniziato a valutare le opportunità della mobilità sostenibile e della economia circolare sul piano industriale, finanziario e tecnologico, evidenziando le numerose opportunità che vanno colte in maniera programmata ed ordinata.

Il 22 maggio si ripartirà proprio dalle opportunità della mobilità sostenibile e dell’economia circolare sfruttando da un lato l’abilità del moderatore Giuseppe Gioia giornalista RAI coadiuvato da Carlo Valente, co fondatore con Ivana Gabriella Cenci di Andiamo Elettrico e Infomotori.com che con Elevator hanno sviluppato il format “Bollicine Elettriche”.

Preso atto che le stesse case automobilistiche già dal 2027 punteranno a vendere più auto elettriche che tradizionali e che chi ha una vettura a benzina o diesel farebbe bene almeno a cambiarla con una meno inquinante nei prossimi anni per ridurre il parco circolante decisamente obsoleto in Italia, Bollicine Elettriche affronta con decisione la rotta delle opportunità delle economia circolare e della necessità di tutelare l’ambiente a vantaggio degli stessi risultati economici poiché ormai è certo che chi non investe sulla salvaguardia ambientale è destinato ad uscire dal mercato.

La “Green Economy” è quindi il focus del secondo incontro che vedrà la partecipazione di importanti relatori (in rigoroso ordine alfabetico) che si caratterizzano tutti per aver creduto nella sostenibilità ambientale nel loro campo traendone grandi opportunità.

Alberto Baban, Presidente di VeNetWork (che riunisce 73 imprenditori veneti animati dalla volontà di fare di più per il proprio territorio, sostenendo e sviluppando progetti ad alto potenziale), già Presidente Piccola Industria dal 2013 al 2017, imprenditore innovatore e Cavaliere al merito della Repubblica Italiana è la persona giusta per testimoniare l’importanza di fare squadra e guardare oltre potendo portare esempi di successo come il rilancio della Fantic Motors che eccelle sia nelle bici elettriche sia nelle moto tradizionali.

Scopo di VeNetWork è infatti quello di aiutare le aziende a crescere attraverso la promozione della cultura d’impresa, il finanziamento e lo sviluppo di nuove attività, sia manifatturiere che di servizio, che generino valore aggiunto di tipo economico, professionale e culturale e nel contempo procurino una positiva ricaduta occupazionale nel territorio con risultati vincenti ricordando che investendo 62 milioni, nel 2021 VeNetWork ha fatturato 236,8 milioni di euro saliti a 270 nel 2022 dando occupazione ad oltre 1.100 collaboratori.

Filippo Busin, Amministratrore Delegato di BR Pneumatici fin dagli esordi ha abbinato alla distribuzione del pneumatico nuovo anche quella dei pneumatici ricostruiti, riutilizzando anziché disperdere le carcasse creando una fiorente attività di pneumatici rigenerati per il trasporto pesante ed industriale portando un altro esempio virtuoso dei vantaggi ecologici ed economici della stessa circolarità.

Merita ricordare che BR Pneumatici commercializza più di 200.000 pneumatici nuovi di tutte le dimensioni e per tutti gli utilizzi, vantando una capacità produttiva annua di 30.000 pneumatici ricostruiti, segnalando che l’attività di ricostruzione è stata avviata proprio dal fondatore Battista Busin già nel 1963 e dal 2003 l’impianto – totalmente rinnovato – è stato trasferito a Zanè e si colloca fra i primi quattro del Paese utilizzando le migliori tecnologie disponibili sul mercato.

Gianluca Fabris (co founder insieme a Massimiliano Adinolfi) presenta invece il rivoluzionario Triplooo, un veicolo a tre ruote molto leggero che si muove con l’energia solare e la sua batteria può essere utilizzata come accumulatore dell’impianto fotovoltaico di casa o ufficio, utilizzando la stessa energia per muoversi agilmente in città, dimostrando che la stessa mobilità elettrica sta favorendo la creatività italiana anche sul versante della sostenibilità.

Flavio Marelli, Amministratore Unico di Anthea spa ci parla invece di come la transizione ecologica sta modificando le stesse polizze assicurative e soprattutto da quali rischi bisogna proteggersi per cavalcare al meglio la transizione ecologica con le “spalle coperte”.

Stefano Marzotto, Presidente di Zignago Holding e A.D di Santa Margherita nonché di molte altre realtà imprenditoriali e di servizio come la vicepresidenza all’Aci Vicenza che testimonia la sua grande passione per l’automobile.

Stefano Marzotto ci racconta l’evoluzione dell’enologia e dei prodotti di Santa Margherita partendo dal “52” il Valdobbiadene Superiore Biodinamico che viene offerto nel brindisi finale di Bollicine Elettriche che sintetizza come l’attenzione verso l’ambiente abbia fatto decollare la stessa industria vinicola italiana puntando con successo sulla qualità e l’attenzione verso i processi naturali, sempre piu’ richiesti dal mercato nazionale e specialmente internazionale.

Un parallelo che si potrebbe fare con l’automotive dove la sostenibilità diventa un punto in comune fra mobilità, agricoltura, ma anche edilizia e lo stesso turismo, coinvolgendo l’intera filiera produttiva nazionale.

Gian Franco Nanni ci porta la testimonianza istituzionale di Confindustria ANCMA di cui è vice responsabile per gli scooter elettrici di cui Askoll Eva (Nanni è anche il CEO della società) è uno dei maggiori player internazionali, portando proprio a Bollicine Elettriche la sua ultima innovativa novità, ricordando che l’impresa vicentina quotata in Borsa ha in gamma anche monopattini e bici elettriche che stanno ottenendo un crescente successo a livello internazionale.

Bollicine Elettriche non si chiude il 22 maggio, ma sono già programmate le date del 26 giugno in cui si parlerà di opportunità occupazionali offerte dalla transizione ecologica e dall’economia circolare e dell’11 settembre focalizzata anche sulle sinergie fra mobilità e turismo sostenibile.

Tutte le date sono di lunedì al pari dell’orario che è sempre dalle 17.30 alle 19.30 con brindisi finale con Valdobbiadene Superiore Bio “52” di Santa Margherita come la sede è unicamente Elevator Innovation Hub in Strada di Casale 175 a Vicenza.