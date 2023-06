Bollicine Elettriche ritorna il 26 giugno presso Elevator Innovation Hub a Vicenza

Il 26 giugno dalle 17.30 va in scena la terza puntata di Bollicine Elettriche, talk show promosso da Andiamo Elettrico insieme a Caval Service ed Elevator ospitato nella sede di Strada di Casale 175 (ex fabbrica Lovato Autogas) dedicata alla mobilità sostenibile ed alla economia circolare

Il 26 giugno dalle 17.30 va in scena la terza puntata del Talk Show promosso da Andiamo Elettrico insieme a Caval Service ed Elevator ospitato nella sede di Strada di Casale 175 (ex fabbrica Lovato Autogas) dedicata alla mobilità sostenibile ed alla economia circolare

Lunedì 26 giugno i focus saranno dedicati alle potenzialità occupazionali offerte dalla transizione ecologica se sorretta da una adeguata formazione, alle opportunità offerte dalla Cina e all’importanza di valorizzare i talenti italiani come fanno gli altri Paesi senza costringerli ad andare all’estero dove sono sempre molto apprezzati.

A sviluppare il focus occupazione/formazione saranno l’Assessore Regionale del Veneto all’Istruzione e Formazione, Elena Donazzan, Il Presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, Adamo dalla Fontana, il Direttore Commerciale della Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici (FIVE) nonché Presidente sezione Veicoli Elettrici di Confindustria ANCMA, Gary Fabris, e il Presidente di AGSM AIM Small Solutions, Giorgio Conte.

Il focus dedicato alle grandi opportunità della Cina per l’Italia e l’Europa saranno sviluppate dal Country General Manager Italia di NIO, Nicola Marsala e dal PR Marketing Manager Italy di BYD Europe, Francesco Cremonesi. BYD e NIO sono due delle maggiori case automobilistiche cinesi che saranno presto presenti anche sul mercato italiano.

L’importanza di valorizzare i talenti italiani in questa terza puntata porterà sul palco due presenze di particolare spessore come Gianfranco Pizzuto, Founder e CEO di Automobili Estrema e Renzo Filippi, creatore del sistema di propulsione e piattaforma Xvector mobility che portano due esempi di come l’Italia potrebbe divenire protagonista della transizione ecologica anche sul versante delle supercar e dei nuovi sistemi di propulsione se vi fosse un adeguato supporto dal nostro sistema istituzionale ed economico.

Carlo Valente, fondatore di Andiamo Elettrico, la più grande comunità di proprietari di auto elettriche di qualsiasi marca con oltre 10.000 aderenti presenterà gli ospiti per poi dare a Fiammetta Benetton il piacere di moderare l’incontro, forte della sua esperienza televisiva e conoscenza dei temi della sostenibilità.

L’evento è aperto al pubblico con registrazione gratuita obbligatoria utilizzando la piattaforma Eventribe (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bollicine-elettriche-642013478597) o chiamando direttamente Elevator Innovaton Hub negli orari di ufficio allo 0444 1792504.

La quarta puntata si svolgerà lunedì 11 settembre e sarà dedicata al turismo sostenibile, tema assai caro per il nostro Paese e base strategica della mobilità elettrica a due e quattro ruote che genera importanti opportunità economiche ed occupazionali se gestita correttamente come fanno in Germania e nei Paesi Scandinavi a cui manca il nostro Sole e la nostra Arte e la Cucina…

Tutti questi eventi sono possibili grazie ad Elevator Innovation Hub ed a Caval Service insieme a un gruppo di sostenitori selezionati per la loro grande attenzione verso la sostenibilità ambientale che ricordiamo in rigoroso ordine alfabetico: AGSM AIM, Anthea spa, Askoll Eva, Bellieni Immobiliare, BR Pneumatici, De Bona Motors, Sonia Poletto Private Banker Fideuram e Santa Margherita che offre il brindisi finale con il suo Valdobbiadene Prosecco Superiore 52, rigorosamente Bio!