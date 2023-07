Bologna: obiettivo zero morti con l’entrata in vigore del limite a 30 km/h

Il sindaco Matteo Lepore: "Nella città 30 andremo un po' più piano, per andare più veloci tutti. La velocità conta sempre: o come causa diretta o come fattore che aggrava le conseguenze delle altre violazioni"

Bologna si allinea a quanto accade in tante grandi città europee e diventa il primo capoluogo italiano a istituire il limite di velocità a 30 km/h sulle strade urbane, con l’eccezione di quelle a scorrimento rapido, anche se le sanzioni non scatteranno prima del 2024.

Bologna: novità in arrivo per il traffico cittadino

L’obiettivo è chiaro: azzerare la mortalità stradale. A dirlo è il sindaco Matteo Lepore: “Nella città 30 andremo un po’ più piano, per andare più veloci tutti. Tra gli incontri che mi hanno colpito vi sono quelli avuti insieme ai genitori e parenti di alcune giovanissime vittime della strada. Ho promesso di impegnarmi senza indugio per azzerare queste tragedie. Solo a Bologna, nel 2022 hanno perso la vita 22 persone e nel 2023 già 13, con un incremento rilevante rispetto al periodo precedente alla pandemia. Considerate che la prima causa di morte in Italia sotto i 50 anni sono proprio gli incidenti stradali. Il 73% di questi avviene in ambito urbano. Le prime tre cause sono la velocità eccessiva, la mancata precedenza sulle strisce pedonali o la guida distratta. La velocità conta sempre: o come causa diretta o come fattore che aggrava le conseguenze delle altre violazioni“.

Il Comune ha stanziato anche 24 milioni per dare il va a una sere lavori che riguarderanno segnaletica e miglioramento dei marciapiedi: tutto con un obiettivo, rendere le strade sempre più sicure.