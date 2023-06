Bugatti Bolide: ecco il rombo del motore della hypercar da 1.850 CV

La vettura ha un motore 16 cilindri quadri-turbo ha una potenza di 1.850 CV e una coppia di 1.850 Nm per un peso di appena 1.240 kg. Il rapporto peso/potenza di 0,67 kg/CV. Il costo è di. 4 milioni di euro

Definirla una supercar riservata a pochissimo fortuna è riduttivo: la Bugatti Bolide è una di quelle vetture destinata a far viaggiare l’immaginazione per le sue caratteristiche e le prestazioni che la rendono davvero unica.

Bugatti Bolide: le caratteristiche

La Bugatti Bolide si basa sulla Chiron, ma ha una carrozzeria in fibra di carbonio tutta nuova. Inizialmente la Casa ha pensato di produrne 40 esemplari che verranno consegnati nel corso del prossimo anno, ma, intanto, questo modello è stato messo alla prova sulla pista di una base aerea, dove ha potuto sprigionare tutta la sua potenza. E sotto queso aspetto non ha nulla da invidiare a nessuno visto il suo motore 16 cilindri quadri-turbo ha una potenza di 1.850 CV e una coppia di 1.850 Nm per un peso di appena 1.240 kg. Il rapporto peso/potenza di 0,67 kg/CV.

La Bolide scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,17 secondi (mentre per lo 0-400-0 km/h bastano 24,64 secondi) andando aa fare concorrenza supercar come la Koenigsegg Jesko e l’elettrica Rimac Nevera ed è in grado di accelerare fino a 1,6 g. Numeri di questo genere non sono per tutti. Per avere una Bugatti Bolide occorrono, infatti, 4 milioni di euro che garantiranno di avere, insieme all’auto, un estintore, un collare HANS e l’accesso per delle sessioni in pista. Quello che gli ingegneri Bugatti vogliono fare è ottimizzare la capacità della vettura di offrire il più alto range di stabilità ad ogni condizione dinamica. Non è un obiettivo facile se si considerano i valori prestazionali della Bolide, per questo continuano a stressarla e a sottoporla a condizioni di guida estreme