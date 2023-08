BYD: 5 milioni di veicoli a nuova energia prodotti fino ad oggi

BYD ha annunciato di aver prodotto il 5.000.000° veicolo a nuova energia (NEV) da quando ha iniziato ad operare nel settore automotive. Si tratta di una Denza N7 destinata al mercato cinese.

Nell’ambito dei veicoli a nuova energia (NEV), BYD emerge come una forza dominante, avendo appena raggiunto un traguardo eccezionale: la produzione del 5 milionesimo NEV, nello specifico una Denza N7. Questo posiziona la casa automobilistica cinese come la prima a raggiungere un risultato di tale portata.

Tuffiamoci nei numeri: ci sono voluti a BYD 13 anni per produrre il suo primo milione di NEV. Sorprendentemente, in seguito ha raggiunto i 3 milioni in soli 18 mesi. E, in appena nove mesi, ha celebrato la produzione di 5 milioni di veicoli.

Nei primi sei mesi del 2023 ha venduto 1,5 milioni di veicoli

Nel 2022, la casa cinese ha visto una crescita esponenziale, totalizzando vendite di oltre 1,86 milioni di unità. Il 2023 non è da meno: soltanto nel periodo tra gennaio e luglio sono state registrate vendite per 1,5 milioni di unità, di cui 92.469 all’estero, superando quelle estere del 2022.

Espandendo la sua visione al di là della Cina, dal 2010, BYD ha aumentato la sua presenza a livello globale, con un’attenzione particolare all’elettrificazione del trasporto pubblico attraverso autobus e taxi a nuova energia. Con determinazione e impegno, le soluzioni di trasporto pubblico elettrico sviluppate dall’azienda sono ora presenti in oltre 70 paesi, servendo più di 400 città.

Il BYD Atto 3 è risultato tra i modelli più popolari

BYD non è solo presente attivamente in patria. Il BYD Atto 3 si è distinto in 54 nazioni, dominando le vendite in mercati come Thailandia, Israele e Singapore. Rafforzando ulteriormente la sua posizione in tutto il mondo, il costruttore cinese ha annunciato nel luglio 2023 la costruzione di tre nuovi stabilimenti in Brasile.

Un’analisi mostra un impegno continuo verso l’innovazione da parte del produttore asiatico. Da quando è stato fondato nel 1995, ha introdotto sul mercato innovazioni come la batteria Blade, il sistema DM-i e la piattaforma e-Platform 3.0.